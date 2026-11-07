Partager Suivez GOAL sur Google

JJ Gabriel, espoir du centre de formation de Manchester United, a clairement affiché sa préférence pour le Real Madrid plutôt que pour son grand rival, le FC Barcelone, tout en visant un futur Ballon d’Or. Le talent anglais de 16 ans effectue déjà des séances d’entraînement individuelles dans la capitale espagnole, tandis que le Real Madrid s’efforce de finaliser son arrivée dans son équipe réserve, la Castilla.

Publicité

Un adolescent anglais vise un transfert en Espagne

Gabriel a passé ces derniers jours à prendre ses marques à Madrid après avoir quitté Carrington, bien qu’il soit toujours officiellement enregistré auprès du club de Premier League. Après s’être d’abord entraîné en Catalogne, l’adolescent s’est installé dans la capitale, où il travaille chaque matin avec un entraîneur personnel avant de poursuivre ses séances à la salle de sport l’après-midi. Dans le même temps, son agent récemment nommé, Ali Barat, finalise les modalités de son contrat avec le géant de la Liga tout en cherchant un logement pour sa famille.

Le jeune joueur affiche de grandes ambitions

Accompagné en Espagne par son père et mentor sportif Joe O'Cearuill, ancien footballeur professionnel qui l’a guidé au début de sa carrière, le jeune joueur est convaincu d’avoir choisi la bonne destination pour progresser. Interrogé par le quotidien espagnol MARCA sur les raisons pour lesquelles la capitale l’attire davantage que le rival barcelonais, Gabriel a souri avant de répondre : « Évidemment, Madrid. »

Né en 2010 et âgé de 16 ans depuis peu, l’espoir anglais a refusé une offre de prolongation de contrat lucrative ainsi qu’une loge privée dans le projet de nouveau stade d’Old Trafford afin de se mettre à l’épreuve à l’étranger. Avant de quitter l’entraînement, l’attaquant a dévoilé son objectif personnel ultime dans le football : « Mon rêve est de remporter le Ballon d’Or. »

Un passage par la Castilla attend le jeune talent

Une fois son contrat finalisé, le grand club espagnol prévoit d’intégrer l’attaquant à son équipe réserve, la Castilla. Il suivrait ainsi le parcours de formation déjà emprunté par Vinicius Junior et Federico Valverde avant leur arrivée en équipe première. Toutefois, des obstacles administratifs l’empêcheront de jouer pour son nouveau club dans l’UEFA Youth League cette saison, compétition dans laquelle il avait inscrit un triplé pour ses débuts.

Publicité Publicité

United conservant officiellement son enregistrement auprès de la fédération malgré son absence des séances quotidiennes du centre de formation, l’attaquant ne peut toujours pas disputer de compétition européenne de jeunes avec le Real Madrid cette saison. Ce lien administratif reste la principale raison du report de sa présentation officielle, bien qu’il ait atteint l’âge requis il y a plusieurs semaines.

Son passeport permet un enregistrement cet hiver

En vertu de l’article 19 du règlement de la FIFA sur les transferts, le passeport irlandais de Gabriel lui permet de rejoindre un club européen à 16 ans, même s’il arrive d’une fédération hors UE. Par conséquent, des sources proches de l’adolescent indiquent que son enregistrement et son annonce officielle devraient attendre l’ouverture du mercato de janvier. United étudie désormais ses options juridiques, alors que le club ne devrait recevoir que 350 000 £ d’indemnités de formation.