Comment regarder Everton Women contre Brighton & Hove Albion Women avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

WSL Série printemps - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 Goodison Park

Everton Women reçoit Brighton & Hove Albion Women à Goodison Park en Women’s Super League. Les deux équipes cherchent à s’éloigner du bas du classement.

L’équipe de Scott Phelan a montré qu’elle était difficile à battre en championnat, avec deux matches nuls consécutifs contre Manchester United et Chelsea lors de ses récentes sorties en WSL. Ses résultats en coupe ont été moins réguliers, mais Everton pourra s’appuyer sur sa large victoire 6-0 contre Durham en Coupe de la WSL.

Brighton arrive à Goodison après une série difficile en championnat. L’équipe d’Arturo Ruiz s’est inclinée 3-0 face à Liverpool lors de son dernier match de WSL et n’a pris qu’un point sur ses trois dernières rencontres de championnat, ce qui la laisse à la 11e place.

Brighton a montré qu’il pouvait obtenir des résultats, avec une victoire 2-1 contre Crystal Palace plus tôt ce mois-ci et un succès face à London City Lionesses en Coupe de la WSL qui ont permis de préserver quelque peu le moral de l’équipe. Mais la régularité en championnat reste son problème.

Everton occupe la huitième place en WSL, cinq rangs devant Brighton, et voudra creuser cet écart grâce à une victoire à domicile. Pour Brighton, un résultat positif permettrait d’atténuer quelque peu la pression liée à sa position en championnat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de WSL.

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