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Everton figure parmi les clubs de Premier League les plus actifs dans la course à Samuel Lino, ailier de Flamengo, à l’approche du mercato de janvier. Le club brésilien évalue son international de 26 ans à un montant pouvant atteindre 25 millions de livres. Aston Villa, la Roma et le Paris Saint-Germain suivent également sa situation.

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Everton cherche à étoffer son attaque

Selon TEAMtalk, Everton suit de près l’ancien joueur de couloir de l’Atlético de Madrid et de Valence, alors que David Moyes cherche à renforcer ses options offensives cet hiver. Si Everton manque surtout de solutions dans l’axe de l’attaque, Thierno Barry étant actuellement son seul avant-centre confirmé, Moyes reste disposé à recruter un joueur de qualité sur un côté. Lino apparaît donc comme une cible réaliste pour le club de la Mersey.

Une saison prolifique ravive l’intérêt des clubs européens

L’international brésilien aux quatre sélections s’épanouit depuis son retour dans son pays, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de Flamengo sous la direction de Leonardo Jardim. En 33 matches de championnat cette saison, l’attaquant évoluant à gauche a inscrit des buts et délivré des passes décisives pour un total cumulé de 19, preuve de sa capacité à créer des occasions comme à les conclure lui-même.

Sa vitesse, ses courses directes et son efficacité dans le dernier geste rappellent les performances remarquées qui lui avaient initialement valu un départ vers le football européen. Alors que l’intérêt d’Everton grandit à l’approche du mercato hivernal, le média indique qu’Aston Villa, son rival de Premier League, suit également l’ailier de près et pourrait tenter de le recruter en janvier pour étoffer et améliorer son attaque à un coût jugé avantageux.

Les grands clubs italiens mènent la course sur le continent

La concurrence venue d’Europe continentale est tout aussi forte : le média précise que trois clubs de Serie A, la Roma, la Juventus et Naples, suivent de près les performances remarquables du joueur de 26 ans dans son championnat. Le champion de France, le Paris Saint-Germain, figure également parmi les clubs intéressés, alors qu’il étudie des renforts offensifs sur les côtés après la sérieuse blessure au ligament croisé antérieur de Khvicha Kvaratskhelia .

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Parmi ses prétendants sur le continent, la Roma serait la plus avancée dans ses démarches et, selon les sources du média, la plus désireuse de conclure un accord cet hiver. Le club italien a déjà pris directement contact avec les dirigeants de Flamengo pour connaître les conditions financières exactes nécessaires au retour de Lino dans le football européen.

Le champion du Brésil campe sur ses positions

Malgré l’intérêt croissant des clubs européens, Flamengo n’est nullement contraint de vendre un élément clé de son effectif vainqueur de titres, Lino étant sous contrat jusqu’en décembre 2029. Le club brésilien l’évalue à bien plus de 20 millions de livres (24 millions d’euros), et son prix pourrait atteindre 25 millions de livres (30 millions d’euros). Les clubs de Premier League jugent néanmoins cette somme avantageuse par rapport aux options disponibles sur leur marché national. De nouvelles approches sont attendues en janvier et l’été prochain, même si Flamengo espère le conserver.