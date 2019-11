Everton : quelle durée d'absence pour André Gomes ?

Gravement blessé à la cheville, le milieu de terrain d'Everton Andrés Gomes a entamé sa période de convalescence.

Le milieu de terrain d' , Andre Gomes, a été victime d'une terrible fracture de la cheville droite, contre en , sur une action où Heung-min Son et Serge Aurier ont été impliqués.

Le lendemain du match, Everton a publié un communiqué indiquant que le staff médical s'attendait à un "rétablissement complet" après l'opération subie pour sa luxation de la cheville.



Bien que le club n’ait pas indiqué de date précise pour les délais de récupération, de telles blessures peuvent nécessité une période de convalescence prenant six mois à un an.



Un communiqué publié sur le site officiel du club disait : "Le club de football d'Everton peut confirmer qu'André Gomes a été opéré pour réparer une luxation à une fracture de la cheville droite plus tôt dans la journée et que la procédure s'est extrêmement bien déroulée".

"L’international portugais, blessé lors de la rencontre de Premier League contre Tottenham Hotspur, va maintenant se remettre un peu à l’hôpital, avant de revenir à USM Finch Farm pour commencer sa rééducation, sous la direction du staff médical du club".



"Le joueur de 26 ans devrait se rétablir complètement".



"Au nom d'Andre, le club tient à remercier tous les supporters d'Everton et les membres de la grande famille du football pour les messages de soutien que nous avons reçus depuis le match d'hier."

Choqué par l'importance de la blessure, Heung-min Son a présenté ses excuses à l'ancien joueur du Barça.