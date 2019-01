Everton, Marco Silva espère conserver Idrissa Gueye : "Il n'y a pas eu de nouvelles offres"

L'entraîneur d'Everton espère pouvoir conserver le milieu de terrain sénégalais malgré l'intérêt affiché par le Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Idrissa Gueye ne prendra pas fin avant jeudi soir. Le milieu de terrain sénégalais est toujours fortement courtisé par le Paris Saint-Germain et ce malgré l'arrivée de Leandro Paredes en début de semaine afin de renforcer le milieu de terrain du club de la capitale. Selon les informations de RMC Sport, le champion de France en titre aurait formulé une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher les services d'Idrissa Gueye.

Everton avait déjà refusé une offre de 25 millions d'euros du PSG pour l'international sénégalais. Le club anglais n'est pas déterminé à lâcher son milieu de terrain et attendrait donc une offre très convaincante pour le laisser partir. Néanmoins, les rumeurs de départ sont toujours présentes. D'autant plus qu'Idrissa Gueye n'a pas joué avec Everton lors de la victoire contre Huddersfield ce mardi soir en Premier League. Mais Marco Silva a assuré après le match que c'était en raison d'une blessure et pas d'un transfert.

"J'espère que Gueye va continuer avec nous"

"Il avait un problème mineur à l'aine. Mais pour être honnête avec vous et nos fans, mais après le match, j'ai découvert si quelque chose de nouveau s'était passé parce que je m'attendais à votre question à son sujet. Il n'y a rien de nouveau. Il avait un problème mineur à l'aine, mais le retour que j'ai eu après le match était qu'il n'y avait rien de nouveau, aucune offre nouvelle pour lui, il continue d'être notre joueur et j'espère qu'il pourra continuer avec nous", a déclaré l'entraîneur portugais.

"Je ne suis pas au courant d'une demande de transfert ou pas parce que, comme vous le savez, nous étions à l'hôtel hier soir. Pour nos joueurs, je veux leur concentration, même si nous savons que le marché reste ouvert jusqu’au 31 janvier. C’est toujours très difficile pour nous. À propos de la nouvelle offre de 30 millions d'euros ? Rien de nouveau n'est arrivé dans notre club. Il n'y a rien de nouveau dans cette situation", a ajouté Marco Silva.

Titulaire indiscutable chez les Toffees, Idrissa Gueye a été titularisé à vingt reprises cette saison se montrant très performant. Le PSG continue d'espérer sa venue mais préparerait un plan de secours, en la personne de Thiago Mendes, selon la Voix du Nord, si Everton ne cède pas pour l'international sénégalais.