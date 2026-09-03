Everton - Manchester United, avant-match de Premier League : Moyesie au centre de l’attention

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Everton contre Manchester United débute le 6 septembre 2026 à 09h00 EST et 14h00 GMT.

David Moyes retrouve de vieilles connaissances

Désormais dans son deuxième passage à la tête d'Everton, David Moyes garde des souvenirs contrastés de son passage comme entraîneur de Manchester United entre 2013 et 2014. Everton a bien commencé cette campagne, avec une victoire à domicile contre Crystal Palace, puis un match nul 1-1 à Bournemouth après l'égalisation tardive parfaitement exécutée de James Tarkowski sur corner. Everton vise une deuxième série de victoires consécutives en championnat au Hill Dickinson Stadium seulement. La vente le jour de la clôture du mercato de l'ailier sénégalais Iliman Ndiaye sera un coup dur à gérer pour Moyes.

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Il faut s'attendre à l'inattendu face à un United dangereux

United a encaissé le premier but lors de chacun de ses deux matches de Premier League cette saison jusqu'ici. Il a commencé par une surprenante défaite 0-3 contre Hull, avant de surmonter une alerte précoce contre Ipswich pour dominer la seconde période et s'imposer 5-2. Le talisman Bruno Fernandes a inscrit un triplé et délivré une passe décisive, poursuivant sur sa lancée après avoir été élu Joueur de l'année PFA en 2025-26. Personne ne peut dire que United ne méritait pas la victoire. L'équipe a tenté 33 tirs, son total le plus élevé dans un match de championnat depuis octobre 2016. Onze ont été cadrés, et elle a généré un xG de 4,77.

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Stats clés et nouvelles des blessés

Le seul absent sur blessure à Everton est la recrue estivale Christian Norgaard.

L'attaquant d'Everton Thierno Barry compte déjà quatre buts toutes compétitions confondues cette saison, dont un triplé contre l'ancien club de Moyes, Preston, en Coupe de la Ligue anglaise.

United est privé du quintette blessé composé de Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton et Manuel Ugarte.

Ce sera le 20e match de Premier League du deuxième mandat de Carrick à la tête de l'équipe, et aucun club n'a pris plus de points que les 42 de United sur cette période.

Bruno Fernandes a été impliqué sur 11 buts en Premier League anglaise, avec six buts et cinq passes décisives, en 13 matches contre Everton.

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Compositions probables

Everton (4231) : Pickford ; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Armstrong, Garner ; Johnson, Dewsbury-Hall, George ; Barry.

Manchester United (4231) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Mainoo ; Mbuemo, Fernandes, Rashford ; Cunha.

Nouvelles des équipes et effectifs

David Moyes compte un absent confirmé pour Everton, Christian Noergaard étant listé comme blessé. Aucune suspension n'est en vigueur chez Everton, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'effectif de Manchester United est plus sérieusement amoindri. Michael Carrick est privé de Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton et Manuel Ugarte en raison de blessures. Aucune suspension ne concerne l'équipe visiteuse, même si le nombre d'absents mettra à l'épreuve la profondeur de l'effectif de Carrick, particulièrement en défense.

Forme

Everton aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un 1-1 contre Bournemouth en Premier League, tandis que son précédent match de championnat s'était terminé sur une victoire 2-0 contre Crystal Palace. Une victoire 4-0 contre Preston North End en Carabao Cup s'intercale entre ces deux résultats. Everton a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé trois, avec le clean sheet contre Crystal Palace parmi ses contributions défensives les plus notables.

La forme récente de Manchester United est plus contrastée. L'équipe de Carrick reste sur une victoire 5-2 contre Ipswich Town, après une défaite 2-0 en Premier League sur le terrain de Hull City. United s'est également incliné 4-2 contre l'AC Milan en pré-saison. Sur cinq matches, l'équipe a marqué dix buts mais en a encaissé neuf, ce qui souligne une fragilité défensive qui attire l'attention.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Manchester United s'est imposé 1-0 au Hill Dickinson Stadium en Premier League. Avant cela, United avait aussi gagné 1-0 lorsque les deux équipes s'étaient affrontées à Old Trafford en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, chaque club a obtenu deux victoires pour un nul, et ces matches ont produit un total cumulé de 11 buts.

Classement

Au classement de Premier League, Everton occupe actuellement la sixième place tandis que Manchester United est dixième.