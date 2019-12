Everton - L'avenir de Zlatan Ibrahimovic lié à celui de Carlo Ancelotti ?

Des titres de presse italiens et britanniques révèlent que Carlo Ancelotti, pressenti pour débarquer à Everton, souhaiterait faire signer le Suédois.

Et si la saison d' changeait radicalement durant les fêtes de fin d'année ? Et si les Toffees, englués à une triste et décevante 16ème place au classement en , comblaient leur retard grâce à un hiver parfaitement maîtrisé dans le sens des arrivées ?

​Carlo Ancelotti arrive, avec Zlatan Ibrahimovic dans ses valises ?

Encore utopique il y a de cela quelques jours seulement, force est de constater que ce scénario relève désormais du domaine du possible, si l'on s'en réfère aux dernières rumeurs... En effet, de nombreux médias britanniques s'accordent à dire que l'arrivée sur le banc de Carlo Ancelotti n'est plus qu'une question de temps sur les bords de la Mersey. Remercié il y a peu par le Napoli, l'ancien technicien de , du , du ou encore du devrait ainsi être intronisé dans les prochains jours, le temps de régler les détails juridiques liées à sa situation contractuelle.

Mais, et c'est là que la magie pourrait réellement opérer, il se murmure que l'Italien pourrait arriver accompagné. Bien entendu, il apparaît logique qu'un entraîneur de sa trempe demande des garanties, notamment en matière de recrutement, au moment d'arriver dans un club mal classé tel qu'Everton.

Et selon l'agence italienne ANSA et plusieurs titres de presse anglais, Carlo Ancelotti aurait demandé à ses dirigeants de faire signer un certain Zlatan Ibrahimovic durant le mercato hivernal à venir, lui qui connaît bien le Suédois pour l'avoir entraîné du côté du Paris Saint-Germain. Si une arrivée de l'attaquant n'est pour l'instant qu'une rumeur, on imagine que les supporters des pensionnaires du Goodison Park se mettent à rêver, eux qui pourrait être gâtés à Noël...