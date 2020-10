Everton, Jordan Pickford menacé de mort après avoir blessé Virgil van Dijk

Coupable d’avoir blessé Van Dijk lors du derby, le gardien d’Everton a dû engager des gardes du corps après avoir reçu des menaces de mort.

C’est le football qu’on n’aime pas, celui où le sportif passe au second plan à cause de quelques stupides fans. La sortie kamikaze de Jordan Pickford sur Virgil van Dijk a fait le tour des émissions de football et le gardien d’ a bien été évidemment pointé du doigt. Non sanctionné pour son geste, l’international anglais a envoyé le défenseur de pour de longs mois.

Dans un derby de la Mersey, les répercussions de ce geste ont pris des proportions qu’un match de football ne devrait pas entraîner. Si Jürgen Klöpp et les Reds se sont logiquement indignés de ne pas voir Pickford suspendu, certains fans des champions d’ auraient dépassé les limites d’après le Daily Mail.

"Jordan a été choqué par le niveau d’abus qu’il a subi depuis le match. Il est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour que sa famille soit en sécurité", explique l’un de ses proches.

Le quotidien anglais indique de Pickford a choisi d’engager des gardes du corps afin de sécuriser son lieu d’habitation et il a été recommandé au Toffee d’éviter toute publication sur les réseaux afin de ne pas être pris à partie sur les lieux où il se trouve.