Everton et Crystal Palace en alerte : Lecce se prépare à monnayer Tiago Gabriel, défenseur révélation de Serie A, en janvier

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Everton et Crystal Palace, deux clubs de Premier League, ont reçu une excellente nouvelle en vue du mercato hivernal : le club italien de Lecce se prépare à écouter les offres pour son précieux défenseur central Tiago Gabriel. Bien qu’il ait lié le joueur de 21 ans au club jusqu’en 2030, le pensionnaire de Serie A est prêt à autoriser son départ au début de l’année prochaine.

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Le club italien invite les offres cet hiver

Selon Football Insider, Lecce a décidé qu’il était « prêt » à vendre le défenseur portugais et le cédera au « plus offrant » à l’ouverture du mercato de janvier. Everton et Crystal Palace suivent de près le jeune joueur, tout comme plusieurs grands clubs italiens, après sa remarquable saison de révélation l’an dernier. L’entraîneur d’Everton, David Moyes, souhaite le recruter malgré un effectif déjà bien fourni en défense centrale.

L’ascension rapide du jeune Portugais

Si le recrutement d’un nouveau défenseur central n’est pas une priorité urgente cet hiver pour Everton, les responsables du recrutement voient en Gabriel un joueur promis à un bel avenir et sont prêts à passer à l’action, Lecce ayant accepté l’idée de ne pas pouvoir le conserver à long terme.

Lors de la saison 2024-2025 encore, le défenseur évoluait avec l’équipe B d’Estrela da Amadora dans son Portugal natal, avant de rapidement devenir un pilier de l’équipe première du club italien.

Il n’a été absent du onze de départ que lors de deux rencontres de Serie A la saison dernière, alors que Lecce a évité de justesse la relégation en deuxième division. Cette saison, il compte déjà deux buts et une passe décisive en six titularisations en championnat.

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Le renfort offensif reste la priorité urgente

Alors qu’Everton envisage de recruter un défenseur, l’ancien directeur général du club Keith Wyness a déclaré mardi au même média que le recrutement d’un attaquant en janvier était bien plus urgent après l’échec d’une tentative de dernière minute pour recruter Folarin Balogun cet été.

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À la suite de cet échec, l’attaquant français Thierno Barry est le seul avant-centre de l’équipe première dont Moyes dispose cette saison.

Si l’entraîneur a ménagé l’attaquant jusqu’ici, il ne dispose d’aucune autre option en pointe. Wyness estime que l’absence d’un autre recrutement offensif cet été a déjà coûté « six points » à Everton au classement de Premier League.

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Une forte concurrence attend les prétendants en janvier

Recruter Gabriel au début de la nouvelle année ne sera pas simple pour Everton, compte tenu de l’intérêt concurrent de Crystal Palace et des grands clubs de Serie A. En attendant, Moyes doit composer avec un calendrier chargé à l’automne et pendant les fêtes, malgré des options limitées en attaque, avant l’arrivée éventuelle de renforts. La manière dont Everton répartira son budget hivernal entre un attaquant dont il a grand besoin et un défenseur d’avenir déterminera son prochain mercato.