Everton - Crystal Palace : détails du match

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton et Crystal Palace donneront le coup d'envoi le 22 août 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

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Aperçu du match et enjeux de la première journée

Everton lance sa campagne de Premier League 2026/27 en recevant Crystal Palace au Hill Dickinson Stadium lors de la 1re journée. Alors que les deux clubs cherchent à marquer les esprits dès l'ouverture, cette rencontre mettra à l'épreuve la préparation tactique de chaque équipe après un été intensif de préparation. Prendre rapidement de l'élan dans le Merseyside sera essentiel pour donner le ton de la longue saison nationale à venir.

Everton monte en puissance à travers ses tests de présaison

Everton aborde cette campagne après un calendrier estival chargé, conçu pour affûter l'ensemble de l'effectif. Après avoir entamé sa tournée de préparation en juillet avec une large victoire 4-0 contre Dundee FC et des matches nuls contre Bolton Wanderers, Everton a trouvé son rythme en août. Un notable succès 2-1 à l'extérieur contre le Hamburger SV a été suivi d'une impressionnante victoire 3-1 face à Newcastle United le 12 août. Everton a bouclé sa préparation le 15 août avec un nul 1-1 arraché de haute lutte contre le club de Ligue 1 du LOSC Lille, où l'attaquant Iliman Ndiaye a transformé un penalty.

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Le nouveau chapitre des Eagles sous Pierre Sage

Crystal Palace se rend dans le Merseyside pour les débuts officiels de l'entraîneur français Pierre Sage, qui a rejoint les Eagles en juin dans la foulée d'une campagne conclue par un trophée avec le RC Lens. Connu pour sa flexibilité tactique et sa maîtrise de la possession, Sage a passé l'été à mettre en place son système au cours d'une présaison active. Les Eagles ont commencé leur série de matches de préparation contre Swindon Town et le rival local Bromley, avant de participer à la Como Cup contre le RC Lens puis de boucler leur préparation en Allemagne contre le SC Freiburg le 15 août.

Face-à-face et statistiques clés

Les récentes confrontations entre Everton et Crystal Palace ont donné lieu à des duels très disputés. Lors de leur plus récente rencontre de Premier League, le 10 mai 2026, les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire nul 2-2 à Selhurst Park, avec des buts de James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr et Jean-Philippe Mateta. Sur leurs 20 derniers affrontements, les rencontres entre ces deux équipes ont régulièrement proposé des batailles tactiques serrées, la majorité de ces affiches se décidant par un écart d'un but ou sur un match nul.

Compositions probables

Everton : Jordan Pickford ; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko ; Harrison Armstrong, Hayden Hackney ; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye ; Thierno Barry

Crystal Palace : Dean Henderson ; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad ; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell ; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil ; Jørgen Strand Larsen

Infos d'équipes et effectifs

David Moyes doit composer sans James Garner ni Tim Iroegbunam, blessés, alors qu'Everton prépare ce match d'ouverture. Aucune suspension n'est actuellement enregistrée pour l'équipe à domicile, et un onze de départ prévisionnel n'a pas encore été confirmé. Des mises à jour de l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pierre Sage signale un effectif au complet pour Crystal Palace, sans blessure ni suspension recensée dans le camp visiteur. Les Eagles disposent d'options dans tout l'effectif après leur recrutement estival, même si une composition confirmée n'a pas encore été publiée à ce stade.

Forme

Everton aborde ce match après avoir disputé cinq amicaux de présaison, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est terminée par un nul 1-1 contre Lille, tandis qu'un succès 3-1 contre Newcastle United plus tôt en présaison a figuré parmi les résultats les plus encourageants. Everton s'est incliné 3-1 face au VfB Stuttgart et 1-0 contre Stoke City, inscrivant cinq buts et en encaissant six sur l'ensemble des cinq matches.

La forme de Crystal Palace en présaison a été mitigée. L'équipe de Sage a remporté deux de ses cinq dernières sorties et en a perdu deux, les données montrant un résultat contre Famalicao enregistré comme une victoire malgré un score final de 0-0. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 3-0 contre Freiburg, même si une victoire 1-2 contre Fulham plus tôt en présaison avait offert des signes plus positifs. Palace a marqué six buts et en a concédé sept sur l'ensemble des cinq matches.

Historique des confrontations

La plus récente rencontre entre ces équipes remonte à mai 2026, lorsque Crystal Palace et Everton ont partagé les points avec un nul 2-2 à Selhurst Park en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Everton s'est imposé à trois reprises, contre une victoire pour Palace et un nul. Everton a marqué neuf buts lors de ces cinq matches, contre sept pour Palace.