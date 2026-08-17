Everton - Crystal Palace : détails du match

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton et Crystal Palace donneront le coup d'envoi le 22 août 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

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Aperçu du match et enjeux du week-end d'ouverture

Everton lance sa campagne de Premier League 2026/27 en recevant Crystal Palace au Hill Dickinson Stadium lors de la 1re journée. Alors que les deux clubs cherchent à frapper fort dès l'ouverture, cette rencontre mettra à l'épreuve la préparation tactique de chaque équipe après un été intense de préparation. Obtenir rapidement un élan positif dans le Merseyside sera vital pour donner le ton en vue de la longue saison nationale à venir.

Everton monte en puissance à travers les tests de pré-saison

Everton aborde cette campagne après un programme estival chargé, conçu pour affûter le rythme de match de l'ensemble de l'effectif. Après avoir lancé sa tournée de préparation en juillet avec une nette victoire 4-0 contre Dundee FC et des nuls face à Bolton Wanderers, Everton a trouvé son rythme en août. Un succès notable 2-1 à l'extérieur contre le Hamburger SV a été suivi par un impressionnant triomphe 3-1 face à Newcastle United le 12 août. Everton a bouclé sa préparation le 15 août avec un nul accroché 1-1 contre le club de Ligue 1 du LOSC Lille, où l'attaquant Iliman Ndiaye a marqué sur penalty.

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Le nouveau chapitre des Eagles sous Pierre Sage

Crystal Palace se rend dans le Merseyside pour les débuts officiels de l'entraîneur français Pierre Sage, qui a rejoint le club en juin dans la foulée d'une campagne conclue par un trophée avec le RC Lens. Connu pour sa flexibilité tactique et sa maîtrise de la possession, Sage a passé l'été à mettre en place son système durant une pré-saison active. Crystal Palace a lancé sa préparation contre Swindon Town et le rival local Bromley, avant de participer à la Como Cup face au RC Lens et de boucler sa préparation en Allemagne contre le SC Freiburg le 15 août.

Confrontations directes et statistiques clés

Les dernières confrontations entre Everton et Crystal Palace se sont révélées très disputées. Lors de leur plus récent duel en Premier League, le 10 mai 2026, les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire nul 2-2 à Selhurst Park, avec des buts de James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr et Jean-Philippe Mateta. Sur leurs 20 dernières rencontres, les affrontements entre ces deux équipes ont régulièrement donné lieu à de serrées batailles tactiques, la majorité de leurs affiches se décidant par un écart d'un but ou par un match nul.

Infos d'équipe et effectifs

David Moyes doit composer sans James Garner ni Tim Iroegbunam, blessés, alors qu'Everton prépare ce match d'ouverture. Aucune suspension n'est actuellement recensée côté domicile, et un onze de départ probable n'a pas encore été confirmé. Des mises à jour sur l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pierre Sage fait état d'un groupe au complet à Crystal Palace, sans blessure ni suspension recensée dans le camp visiteur. Crystal Palace dispose d'options dans tout l'effectif après son recrutement estival, même si une composition confirmée n'a pas encore été dévoilée à ce stade.

Forme

Everton aborde ce match après avoir disputé cinq amicaux de pré-saison, pour un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 contre Lille, tandis qu'un succès 3-1 face à Newcastle United plus tôt dans la pré-saison a figuré parmi les résultats les plus encourageants. Everton s'est incliné 3-1 contre le VfB Stuttgart puis 1-0 contre Stoke City, avec cinq buts marqués et six encaissés sur ces cinq matches.

La forme de Crystal Palace en pré-saison a été contrastée. L'équipe de Sage a gagné deux fois et perdu deux fois lors de ses cinq dernières sorties, les données montrant un résultat contre Famalicao enregistré comme une victoire malgré un score final de 0-0. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 3-0 contre Freiburg, même qu'un succès 1-2 contre Fulham plus tôt en pré-saison a offert des signes plus positifs. Crystal Palace a marqué six buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces équipes remonte à mai 2026, lorsque Crystal Palace et Everton se sont partagé un nul 2-2 à Selhurst Park en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Everton s'est imposé à trois reprises, contre une victoire pour Crystal Palace et un match nul. Everton a inscrit neuf buts lors de ces cinq matches, contre sept pour Crystal Palace.