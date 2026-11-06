Comment regarder Everton contre Coventry City avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 6 nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton reçoit Coventry City au Hill Dickinson Stadium pour un match de Premier League qui survient à un moment charnière de la saison pour les deux clubs.

L’équipe de David Moyes aborde cette rencontre après une victoire arrachée 1-0 sur le terrain de Newcastle United lundi soir, grâce à un but de Thierno Barry en seconde période. Ce succès prolonge une série positive qui a vu Everton remporter deux matches consécutifs, toutes compétitions confondues.

Kiernan Dewsbury-Hall s’est particulièrement distingué ces dernières semaines. Lors de la seule victoire contre Newcastle, il a délivré trois passes clés et parcouru 11,9 km. Les performances du joueur de 28 ans suscitent un vif intérêt, tandis que les appels à sa convocation en équipe d’Angleterre A se multiplient avant la prochaine fenêtre internationale.

Coventry, entraîné par Frank Lampard, arrive avec quelque chose à prouver après une série de résultats contrastés. Seizième du classement de Premier League, le club cherchera à confirmer sa belle victoire 3-1 à Sunderland lors de sa dernière sortie en championnat.

Jack Grealish est toujours absent du groupe d’Everton. Le milieu de Manchester City, prêté au club, n’a pas joué lors des deux derniers matches à la suite d’un manquement présumé à la discipline du club. L’entraîneur David Moyes a donné peu d’indications sur la date à laquelle le joueur de 31 ans pourrait de nouveau être disponible.

Moyes ne s’est exprimé que brièvement sur la situation de Grealish, indiquant que le club prendrait une décision concernant sa disponibilité le moment venu. Cette incertitude pèse sur la préparation d’Everton, même si ses récents résultats montrent que l’équipe a réussi à faire sans lui.