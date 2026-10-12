Everton-Chelsea en Premier League : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Everton-Chelsea : les détails du match

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Le coup d’envoi du match entre Everton F.C. et Chelsea F.C. sera donné le 17 octobre 2026 à 11 h 30 GMT (7 h 30 EST / 12 h 30 BST / 13 h 30 SAST).

Everton reçoit un Chelsea en pleine forme

Everton retrouve le Hill Dickinson Stadium pour accueillir Chelsea lors de la 7e journée de Premier League 2026-2027. Au retour de la trêve internationale d’automne, Everton veut s’appuyer sur sa prestation combative à l’extérieur pour obtenir un résultat important à domicile, à Liverpool. Pour Chelsea, ce déplacement dans le Merseyside, après une prestation ponctuée de cinq buts avant la trêve, est l’occasion de grimper au classement de Premier League.

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Everton et ses quatre buts au MKM Stadium

Everton aborde le match de samedi après avoir obtenu un nul 2-2 sur le terrain de Hull City lors de la 6e journée, le 11 octobre. Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a égalisé à la 55e minute, avant que l’attaquant Thierno Barry ne donne l’avantage à Everton à la 68e minute, puis que Hull n’égalise en fin de match. Avec l’apport de Jack Grealish, James Garner et Kiernan Dewsbury-Hall dans la création au cœur du jeu, Everton cherchera à imposer son rythme au milieu de terrain à domicile.

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Les cinq buts de Chelsea face à Bournemouth

Chelsea se rend à Liverpool sur sa lancée après une nette victoire 5-1 à domicile contre l’AFC Bournemouth, le 10 octobre à Stamford Bridge. Des buts rapides de Jordan Henderson et Morgan Rogers ont permis à Chelsea de prendre le contrôle du match, avant que João Pedro ne marque deux fois en seconde période et que Henderson n’inscrive un deuxième but en fin de rencontre. Porté par la créativité de Cole Palmer et Morgan Rogers, ainsi que par l’attaquant João Pedro, Chelsea abordera le duel de samedi avec une attaque en pleine réussite.

Un duel dans le Merseyside

Sur le plan tactique, le match de samedi opposera le jeu offensif fluide de Chelsea à la défense organisée d’Everton, articulée autour de Jarrad Branthwaite et James Tarkowski. Chelsea cherchera à maîtriser la possession grâce à Jordan Henderson et Moisés Caicedo, tout en s’appuyant sur Pedro Neto et Cole Palmer pour percer le bloc défensif d’Everton. De son côté, Everton misera sur des transitions rapides avec Jack Grealish et Thierno Barry pour mettre la défense de Chelsea à l’épreuve en contre-attaque. Avec des points précieux en Premier League en jeu, le match de samedi promet d’être intense.

Actualités des équipes et effectifs

David Moyes n’a pas confirmé sa composition probable avant la rencontre et aucune blessure ni suspension n’est signalée du côté d’Everton à ce stade. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso doit se passer de Jamie Gittens, indisponible en raison d’une blessure. Aucune suspension n’est signalée dans l’effectif en déplacement et les autres options d’Alonso seront précisées à l’approche du match.

Forme récente

Everton aborde ce match dans une forme solide, sans défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec trois victoires et deux nuls. L’équipe de Moyes a fait match nul 2-2 contre Hull City lors de sa dernière sortie, après avoir remporté deux victoires consécutives 1-0 face à Ipswich Town en Premier League et à Wolverhampton Wanderers en Carabao Cup. Plus tôt dans cette série, un nul 2-2 contre Manchester United a montré sa capacité à tenir tête à une équipe de la première moitié du classement. Sur ces cinq matches, Everton a marqué cinq buts et n’en a encaissé que trois, un bilan qui témoigne de sa solidité défensive croissante.

La forme récente de Chelsea est plus contrastée. L’équipe d’Alonso compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa large victoire 5-1 contre Bournemouth lors du dernier match constitue le temps fort de cette série, mais elle faisait suite à une défaite 3-0 contre Brentford. Une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup figure également dans cette séquence. Chelsea a marqué 16 buts en cinq matches, mais en a encaissé neuf, affichant autant de capacité à briller que de fragilité.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026, quand Everton s’est imposé 3-0 à domicile, son résultat le plus convaincant dans l’histoire récente de leurs confrontations. Auparavant, Chelsea avait dominé leurs duels, s’imposant 2-0 à Stamford Bridge en décembre 2025 et 1-0 en avril précédent. Sur leurs cinq dernières confrontations en Premier League, Chelsea présente le meilleur bilan global, même si la victoire d’Everton à domicile plus tôt cette année rappelle que ce match ne suit pas toujours la dynamique des deux équipes.