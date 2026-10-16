Everton-Chelsea : détails du match

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Le coup d’envoi du match entre Everton F.C. et Chelsea F.C. sera donné le 17 octobre 2026 à 11 h 30 GMT (7 h 30 EST / 12 h 30 BST / 13 h 30 SAST).

Everton accueille un Chelsea en pleine forme

Everton retrouve le Hill Dickinson Stadium pour recevoir Chelsea lors de la 7e journée de Premier League 2026-2027. Au retour de la trêve internationale d’automne, Everton espère s’appuyer sur sa prestation combative à l’extérieur pour obtenir un résultat important à domicile, à Liverpool. Pour Chelsea, ce déplacement dans le Merseyside, après avoir inscrit cinq buts lors d’une prestation dominante avant la trêve, est l’occasion de grimper encore au classement de Premier League.

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Everton au terme d’un match à quatre buts au MKM Stadium

Everton aborde la rencontre de samedi après avoir décroché un nul 2-2 sur le terrain de Hull City lors de la 6e journée, le 11 octobre. Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a égalisé à la 55e minute, avant que l’attaquant Thierno Barry ne donne l’avantage à Everton à la 68e minute. Hull a ensuite égalisé en fin de match. Avec l’apport de Jack Grealish, James Garner et Kiernan Dewsbury-Hall dans la création au cœur du jeu, Everton cherchera à imposer son rythme au milieu de terrain à domicile.

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La victoire à cinq buts de Chelsea contre Bournemouth

Chelsea se rend à Liverpool sur sa lancée après une large victoire 5-1 à domicile contre l’AFC Bournemouth, le 10 octobre à Stamford Bridge. Les buts inscrits rapidement par Jordan Henderson et Morgan Rogers ont mis Chelsea aux commandes, avant que João Pedro ne marque deux fois en seconde période et que Henderson n’inscrive un deuxième but en fin de match. Porté par la créativité de Cole Palmer et Morgan Rogers, ainsi que par l’attaquant João Pedro, Chelsea aborde le choc de samedi avec une attaque en pleine réussite.

Les cinq derniers déplacements de Chelsea à Everton

1er mai 2022 : Premier League, défaite 1-0

6 août 2022 : Premier League, victoire 1-0 | penalty de Jorginho

10 décembre 2023 : Premier League, défaite 2-0

22 décembre 2024 : Premier League, nul 0-0

21 mars 2026 : Premier League, défaite 3-0

Actualités des équipes et effectifs

David Moyes n’a pas confirmé sa composition probable avant la rencontre et aucune blessure ni suspension n’est signalée à ce stade du côté d’Everton. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso devra se passer de Jamie Gittens, absent sur blessure. Aucune suspension n’est signalée dans les rangs des visiteurs et les autres joueurs à la disposition d’Alonso seront confirmés à l’approche du match.

Forme du moment

Everton aborde ce match en bonne forme : l’équipe est invaincue lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, avec trois victoires et deux nuls. Lors de sa dernière sortie, l’équipe de Moyes a fait match nul 2-2 contre Hull City, après avoir enchaîné deux victoires 1-0 face à Ipswich Town en Premier League et Wolverhampton Wanderers en Carabao Cup. Un nul 2-2 contre Manchester United plus tôt dans cette série a montré qu’elle pouvait tenir tête aux équipes de la première moitié du classement. Sur ces cinq matches, Everton a marqué cinq buts et n’en a encaissé que trois, un bilan qui témoigne d’une solidité défensive croissante.

La forme récente de Chelsea est plus contrastée. L’équipe d’Alonso compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Le temps fort de cette série est sa large victoire 5-1 contre Bournemouth lors de son dernier match, après une défaite 3-0 face à Brentford. Une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup figure également dans cette série. Chelsea a inscrit 16 buts sur ces cinq rencontres, mais en a encaissé neuf, signe d’une équipe capable du meilleur comme de montrer des faiblesses.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsqu’Everton s’est imposé 3-0 à domicile, son succès le plus net dans l’histoire récente de leurs duels. Auparavant, Chelsea avait dominé les confrontations, avec une victoire 2-0 à Stamford Bridge en décembre 2025 et un succès 1-0 en avril précédent. Sur leurs cinq derniers duels en Premier League, Chelsea présente le meilleur bilan global, mais la victoire d’Everton à domicile plus tôt cette année rappelle que la forme du moment ne détermine pas toujours l’issue de cette affiche.