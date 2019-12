Everton, Carlo Ancelotti justifie son choix et évoque Zlatan Ibrahimovic

Nommé à la tête d'Everton samedi, le technicien italien a été présenté devant la presse. Il a parlé de ses possibles retrouvailles avec Ibrahimovic.

a frappé un très gros coup. Les Toffees se sont offert les services de Carlo Ancelotti le week-end dernier et ont officialisé la nouvelle samedi avant la rencontre face à (match nul 0-0). Remercié par pendant le mois de décembre après avoir validé la qualification pour les huitièmes de finale de la , le renommé technicien italien n'a pas mis longtemps avant de retrouver du service. Il retrouve la après l'avoir remporté avec .

Carlo Ancelotti arrive au chevet d'Everton en difficulté en championnat. Un choix qui peut paraître surprenant au vu de la réputation de l'entraîneur italien ayant remporté la Ligue des champions avec l' et le . Présenté ce lundi en conférence de presse par Everton, Carlo Ancelotti a très rapidement été interrogé sur les motivations l'ayant poussé à venir prendre place sur le banc de touche du quinzième de Premier League.

"Peut-être que j'appellerai Zlatan"

"L’ambition du club, son histoire, la tradition. L’atmosphère mise par les supporters. Et aussi le fait que ce club veut s’améliorer, veut devenir une meilleure équipe. Nous voulons concurrencer les autres. C’est pourquoi j’ai décidé de venir ici. Ce n’est pas vrai que j’entraîne uniquement des top teams. En , j’ai entraîné des équipes de D2. J’aime les équipes qui ont de l’ambition et ont une idée claire de comment atteindre le succès", a expliqué l'ancien entraîneur de Naples.

"Je pense que l’équipe est bonne. Nous avons des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs. C’est un bon mix. Nous pouvons nous améliorer, mais la première chose est que nous avons beaucoup de matchs importants à venir. Ensuite, nous parlerons avec Marcel Brands, le directeur sportif, de comment nous pouvons améliorer les choses. La chose la plus importante, c’est le résultat et après nous pourrons parler de tout", a ajouté l'Italien.

Suite à la signature de Carlo Ancelotti à Everton, la rumeur de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, toujours sans club et à la recherche d'un défi, a pris de l'ampleur. Le technicien italien a évoqué une possible arrivée de l'attaquant suédois : "C’est un bon ami à moi. J’ai entraîné beaucoup de joueurs fantastiques. Je sais qu’il a terminé son aventure aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est son idée. Je dois l’appeler, peut-être que je l’appellerai".