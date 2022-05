Everton : Calvert-Lewin se confie sur ses difficultés psychologiques

L'attaquant d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, a partagé lundi un post Instagram révélant ses luttes pour la santé mentale au cours de l'année écoulée, tout en affirmant que sa volonté de discuter de ses émotions lui a sauvé la vie. Calvert-Lewin a manqué une grande partie de la saison à cause d'une fracture de l'orteil, et le temps perdu lui a fait beaucoup de mal. Il a encouragé les autres à demander de l'aide en cas de troubles émotionnels.

Une année très compliquée à gérer

"La vraie force est d'être capable d'affronter ses faiblesses", a-t-il confié. "Tout d'abord, merci à vous, les fans, d'être restés à nos côtés cette saison et d'avoir continué à nous inspirer jusqu'au dernier jour de la saison. L'objectif principal est devenu de rester en Premier League et je ne pense pas que cela serait arrivé sans votre incroyable soutien", a aussi écrit l'attaquant sur son Instagram personnel, avant de se confier sur ses difficultés.

"Sur une note personnelle, j'ai dû creuser au fond de moi à certains moments cette saison et j'ai enduré certains des moments les plus difficiles de ma carrière et de ma vie à ce jour. L'amour et le soutien dont j'ai bénéficié m'ont aidé à m'en sortir. Une chose que j'ai appris cette saison, c'est que tout le monde, dans n'importe quel domaine, mène des batailles dont vous ne savez rien, et il n'y a pas de honte à trouver quelqu'un à qui parler et à être ouvert et honnête avec soi-même sur ce que l'on ressent vraiment", a révélé l'Anglais.

Libérer la parole, la clé de la réussite

"À tous les jeunes qui refoulent leurs émotions, je conseille de parler à un ami, à un membre de la famille ou à quelqu'un qui les écoutera, parler m'a sauvé la vie. Cela vous fera réaliser que les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu'elles le paraissent, et vous découvrirez que le paradoxe de la vraie force est d'être capable de faire face à ses faiblesses. Finir la saison en beauté signifiait tout pour moi, profitez de la pause des fans des Toffee, vous le méritez. Que la pression continue d'être un privilège", a enfin conclu l'attaquant.