Everton, Ancelotti : "Nous n'allons pas recruter un attaquant en janvier"

Carlo Ancelotti dit qu'il ne demandera pas à ses dirigeants de recruter un attaquant en janvier. Il est revenu sur sa première à domicile.

Carlo Ancelotti a réussi sa première à la tête d' . L'entraîneur italien a signé une première victoire pour son premier match avec les Toffees sur la pelouse de Goodison Park contre . Everton l'a emporté sur la plus petite des marges grâce à un but de Calvert-Lewin. En conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le mercato et a refusé de demander à ses dirigeants de recruter un attaquant cet hiver.

"Non, nous n'en avons pas parlé, mais je ne demande pas un attaquant car les attaquants que nous avons sont vraiment bons. Je pense que jusqu'au 5 janvier, nous devons nous concentrer sur ces quatre prochains matchs et après cela, nous pourrons parler de si nous avons besoin de quelque chose ou non. Mais je n'ai pas une idée de ce que nous allons faire en janvier. Ce que nous allons faire en janvier, nous le verrons", a expliqué l'Italien.

"J'ai vu de bonnes choses"

Carlo Ancelotti est revenu sur sa première à la tête d'Everton : "Aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment spécial. La réception a été fantastique ici à Goodison Park. L'atmosphère de la ne change pas. C'était une journée spéciale, absolument. Nous méritions de gagner. Nous avons été un peu lents en première mi-temps, pas très efficace en contre-attaque. Au final, la performance était bonne. Pas le sommet, mais c'était suffisant".

"Ce fut un match difficile parce que Burnley a joué un match solide mais nous méritions le résultat. Nous avons essayé de construire avec trois défenseurs pour mettre plus de joueurs entre les lignes. Certaines situations étaient bonnes pour nous et d'autres doivent s'améliorer. C'est normal et je ne voulais pas beaucoup changer pour les joueurs. J'ai vu de bonnes choses. L'esprit de l'équipe, le fait qu'Everton est une famille et nous avons des installations fantastiques", a ajouté l'Italien.

En difficulté il y a quelques semaines, Everton a connu une meilleure dynamique sous l'impulsion de Duncan Ferguson et espère désormais remonter au classement avec l'arrivée de Carlo Ancelotti à sa tête. Les Toffees vont devoir confirmer sur la pelouse de lors du prochain match avant d'affronter lors du premier match de l'année 2020. Everton pointe à la treizième place en Premier League avec quatre points d'avance sur la zone rouge.