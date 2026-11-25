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Le FC Barcelone a signé un exploit historique en s'imposant 4-1 sur la pelouse des Azerbaïdjanais de Sabah, ce mercredi dans la capitale, Bakou, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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La rencontre a en effet été marquée par une première dans l'histoire des participations du club catalan à la compétition : trois joueurs qui ne figuraient pas dans l'effectif du FC Barcelone la saison dernière ont tous trouvé le chemin des filets lors d'un même match.

Il s'agit de l'Anglais Anthony Gordon, de l'Allemand Karim Adeyemi et du Brésilien Gabriel Jesus, une situation inédite dans l'histoire du club en Ligue des champions, selon le compte espagnol spécialisé dans les statistiques « MisterChip ».

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Ce record prend toute son importance du fait que les quatre buts portent la signature de trois nouvelles recrues.

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Gordon a ouvert le score à la 31e minute, avant de doubler la mise à la 51e. Adeyemi a ensuite conforté l'avance du FC Barcelone en inscrivant le troisième but à la 55e minute, tandis que Jesus a parachevé la victoire à la 60e.

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Le FC Barcelone a connu quelques difficultés en première période, avant de parvenir à imposer pleinement sa supériorité offensive dès le début du second acte.

Sabah a inscrit son unique but à la 63e minute par l'intermédiaire de Joy-Lance Mickels, privant le club catalan d'un clean sheet, sans toutefois parvenir à changer l'issue de la rencontre, conclue par la victoire 4-1 des visiteurs.

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Gordon fait partie des principales nouvelles têtes de l'effectif du FC Barcelone, après son arrivée en provenance de Newcastle United. Adeyemi a quant à lui rejoint le club catalan après son passage au Borussia Dortmund, tandis que Jesus est arrivé après plusieurs années passées à Arsenal.

Le stade de Bakou rappelle de beaux souvenirs à Gordon, qui avait déjà livré l'une de ses plus belles prestations européennes dans la capitale azerbaïdjanaise en inscrivant un quadruplé sous le maillot de Newcastle United face à Qarabağ en février 2026, lors d'une victoire des visiteurs (6-1).

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Gordon avait alors marqué ses quatre buts aux 3e, 32e, 33e et 45e+1 minutes, devenant le premier joueur britannique de l'histoire de la Ligue des champions à inscrire quatre buts en première période d'un match.

Il était également devenu le premier joueur de l'histoire de Newcastle à marquer quatre buts lors d'un même match européen.

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Face à Sabah, l'international anglais a marqué en reprenant un ballon repoussé par le gardien, à la suite d'un centre de Karim Adeyemi.

Le FC Barcelone porte ainsi son total à 18 buts lors des cinq premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison, égalant son meilleur départ offensif dans l'histoire de ses participations à la compétition, après avoir inscrit le même nombre de buts lors des cinq premiers matchs de l'édition 2024-2025.

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Malgré ce record égalé, le FC Barcelone reste encore loin du meilleur total enregistré à ce stade, détenu par le Paris Saint-Germain, auteur de 24 buts lors des cinq premiers matchs de l'édition 2017-2018.