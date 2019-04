Europa League - TV, streaming, programme, horaires : tout savoir sur les quarts de finale aller

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les quarts de finale allers d'Europa League, qui se jouent ce jeudi (21h).

Les quarts de finale allers de la se déroulent ce jeudi, et mettront aux prises plusieurs gros noms du football européen. , , , ou encore Valence font figure de favoris dans une compétition qui compte encore quelques équipes surprises, comme le Slavia Prague. Les rencontres retour se disputeront jeudi prochain, le 18 avril.

Le tirage complet

Le tirage au sort, effectué dans la foulée des huitièmes de finale, a réservé plusieurs belles affiches. Le choc proposera des retrouvailles entre Arsenal et Naples, deux clubs qui se sont régulièrement affrontés sur la scène européenne dans le passé. La dernière confrontation en date remonte à la phase de poules de la 2013-2014.

Europa League : Une affiche Naples-Arsenal en quarts de finale

Les deux clubs espagnols qualifiés - et Valence - se retrouveront, tandis que Chelsea devra se défaire des Tchèques du Slavia Prague pour rêver de remporter à nouveau la compétition, six ans après. Enfin, le tirage a également accouché d'une affiche entre les Portugais de Benfica, leaders de leur championnat, et l'Eintracht Francfort du Parisien Kevin Trapp, tombeur de l' au tour précédent.

Sur quelles chaînes sont diffusées les rencontres ?

En , l'Europa League est diffusée en exclusivité par RMC Sport depuis cette saison, au même titre que la Ligue des champions. Comme lors des tours précédents, un match par soirée sera retransmis en clair sur RMC Story. Aucun club français n'étant encore engagé, il s'agira cette fois-ci du choc entre Arsenal et Naples. Pour les abonnés, le rencntre entre les hommes d'Unai Emery et ceux de Carlo Ancelotti sera également disponible sur RMC Sport 1 ; celle entre Prague et Chelsea sur RMC Sport 2.

Match Chaîne TV Horaire Arsenal-Naples RMC Sport 1 et RMC Story 21h Slavia Prague-Chelsea RMC Sport 2 21h Benfica-Eintracht Francfort RMC Sport Live 5 21h Villareal-Valence RMC Sport Live 6 21h

Quand auront lieu les demi-finales ?

Le tirage au sort des demi-finales a déjà été effectué, à la suite de celui des quarts. Les matches allers se joueront le jeudi 2 mai prochain ; les manches retour la semaine suivante, le 9 mai. Le vainqueur du duel entre Arsenal et Naples affrontera Villareal ou Valence. Dans le même temps, le Slavia Prague ou Chelsea sera opposé à Benfica ou à l'Eintracht Francfort.

La finale se jouera à Bakou, le mercredi 29 mai.