Ligue Europa - Strasbourg-Maccabi Haïfa (3-1) : le RCS réussit son retour en Coupe d'Europe

Le RC Strasbourg signe un beau succès en deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa (3-1) face au Maccabi Haïfa.

C'est lors de ce deuxième tour préliminaire de la que le RC faisait officiellement son entrée dans la compétition européenne. Et le club alsacien n'a pas raté sa première, ni son retour en Europe.

L'audace de Plakushchenko surprend le RCS

Et pourtant, le début de match des locaux n'incitait guère à l'optimisme béat... Car malgré la domination des échanges et du ballon, le RCS a encaissé l'ouverture du score peu avant le repos (39). Pas attaqué, Plakushchenko osait une frappe lointaine à la trajectoire incertaine. Déviée, sa tentative parvenait à tromper la vigilance de Sels et cela fait déjà 0-1.

Strasbourg réagissait quelques minutes plus tard (44e) cependant, quand Da Costa, bien servi dans le rectangle adverse, chutait après un tirage de maillot d'Habashi, qui sera d'ailleurs expulsé sur l'action. Ludovic Ajorque transformait l'essai et égalisait sur le pénalty du pied gauche. 1-1, le score au repos.

Déjà dominateur lors du premier acte, le RCS profitait de sa prééminence amplifiée par sa supériorité numérique dès le début du second acte. Thomasson et Ajorque combinaient bien. Le cuir revenait sur le premier cité qui, du droit, trompait Haimov : 2-1.

Jonas Martin, s'illustrait aussi à l'heure de jeu avec un but inscrit suite à un relais avec Thomasson, buteur puis passeur ce soir. 3-1, donc, et les Alsaciens étaient à l'abri, d'autant que le score en restait là. Beau succès du RCS à confirmer dans une semaine en Israël.