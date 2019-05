Europa League - Pas de vainqueur entre Francfort et Chelsea (1-1)

L'Eintracht Francfort et Chelsea n'ont pu se départager lors de cette demi-finale aller de Ligue Europa en Allemagne (1-1). Tout reste à faire.

1/2 finale aller de la

- 1-1

Buts : Jovic (23e) ; Pedro (45e)

Dans une ambiance des grands soirs, ce sont d'abord les Allemands qui ont pris le match en main. Les coéquipiers de Luka Jovic ont en effet dominé de la tête et des épaules les 20 premières minutes de jeu face à un Chelsea, privé d'Eden Hazard laissé sur le banc par Maurizio Sarri, qui a eu du match à entrer dans son match. L'Eintracht se créait plusieurs belles situations dans cette entame de match et c'est finalement son avant-centre serbe qui rappelait à tout le monde pourquoi l'Europe se l'arrachait. C'est lui qui lançait Kostic sur la gauche, lui qui délivrait un centre au cordeau pour une tête magnifique afin d'ouvrir le score (23e). Le Serbe inscrivait là son neuvième but dans la compétition, revenant à une longueur d'Olivier Giroud.

Un but qui marquait toutefois la fin du temps fort allemand. Les Blues rentraient enfin dans leur match et commençaient à prendre le jeu à leur compte, à l'image de Ruben Loftus-Cheek, très présent au milieu. Pedro s'offrait une première frappe de peu à côté (26e). Les corners s'enchaînaient alors pour les visiteurs et l'international anglais s'essayait à son tour, toujours sans réussite (42e). C'est finalement sur un nouveau corner que les coéquipiers d'Olivier Giroud allaient revenir au score : Loftus-Cheek, encore lui, récupérait un second ballon pour déclaer Pedro dont l'enchaînement crochet du droit frappe cadrée du gauche trompait Kevin Trapp juste avant la pause (45e).

L'entame de la deuxième mi-temps était largement à l'avantage des Blues, qui contrôlaient le ballon et se créaient plusieurs occasions. C'est d'abord David Luiz qui voyait son coup-franc dévié sur la barre par Trapp (59e). Eden Hazard entrait alors à la place de Willian (62e) et Giroud voyait sa frappe déviée (63e). Dix minutes plus tard, l'international belge se procurait à son tour une belle situation dans la foulé d'une frappe de Loftus-Cheek repoussait par Trapp (74e).

Incapables de concrétiser cette domination, les hommes de Maurizio Sarri allaient se faire peur dans une fin de match tendue. Les Allemands retrouvaient de l'allant en même temps que leur public dans le dernier quart d'heure. Paciencia – finalement signalé hors-jeu (81e) – puis Hasebe, qui obligeait David Luiz à un très bon retour (85e) avaient l'occasion de donner l'avantage à leur équipe qui finissait le match au courage.

Chelsea obtenait finalement un match nul qui lui donne un léger avantage avant le match retour, qui se tiendra jeudi prochain à Stamford Bridge (21h). Il faudra alors pour les Anglais concrétiser la supériorité dans le jeu qu'ils ont affiché sur la majeure partie de ce match aller contre des Allemands qui ont montré eux aussi de belles choses devant leur public. Tout reste donc ouvert dans cette demi-finale de Ligue Europa.