Europa League : Manchester United fait le minimum, la Roma régale

Retrouvez tous les résultats du soir comptant pour la 1ère journée de la phase de poules d'Europa League.

Après une première partie de soirée marquée par le match nul de Rennes face au Celtic (1-1) et la victoire tranquille d'Arsenal à Francfort (3-0), quelques gros poissons étaient de sortie ce jeudi soir, à commencer par , qui est assurément l'ogre du tableau avec avant que d'autres poids lourds soient reversés en provenance de la .

Opposé à Astana, les Mancuniens se sont contentés du strict minimum avec une victoire étriquée (1-0). Il faut dire qu'Ole Gunnar Solskjaer avait largement remodelé son équipe pour cette rencontre de milieu de semaine. Mais ses hommes ont dû patienter jusqu'à la dernière demi-heure et un but salvateur de Greenwood (1-0, 73e). Suffisant pour permettre à MU de prendre la tête du groupe L devant le Partizan Belgrade et l'AZ Alkmaar, qui se sont neutralisés (2-2).

La Roma assure, M'Gladbach coule

Dans la poule J, l' n'a pas fait dans le détail en cartonnant l' (4-0). Après un but contre son camp de Junior Caiçara à la fin du premier acte (1-0, 42e), les Giallorossi ont déroulé durant le second grâce à Dzeko (2-0, 58e), Zaniolo (3-0, 71e) et le jeune Justin Kluivert (4-0, 90e+3). La Roma prend les commandes de la poule à égalité avec les surprenants Autrichiens de Wolfsberger, qui ont humilié le sur sa pelouse (4-0). La sensation de la soirée.

Dans le groupe G, le a fait le métier contre les Berne dans une affiche intéressante (2-1) grâce à un doublé de Soares (8e, 29e). Les Dragons prennent la tête de la poule devant les Rangers, qui ont dompté le Rotterdam à Glasgow (1-0).

Ludogorets a humilié le (5-1) dans le groupe H, prenant la tête du groupe devant l' Barcelone et Ferencvaros, qui se sont quittés dos à dos (1-1). Le groupe K est quant à lui dominé par le Slovan Bratislava, qui a signé une victoire spectaculaire contre le (4-2), tandis que les Wolves se sont inclinés contre Braga (0-1). Enfin, dans le groupe de Saint-Etienne, Wolfsburg a tenu son rang contre Oleksandria (3-1), prenant la tête devant La Gantoise, qui a disposé des Verts (3-2).