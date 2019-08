Europa League : l'Espanyol, le Celtic et les Wolves prennent une option

Outre Strasbourg, l'Espanyol Barcelone, le Celtic et Wolverhampton sont également en ballotage favorable pour une qualification en Europa League.

Cette soirée de barrages a été marquée par la probante et précieuse victoire du Racing Club de Strasbourg contre l'Eintracht Francfort (1-0), dans un duel qui sera aussi bouillant de l'autre côté du Rhin dans une semaine.

Mais le Racing n'est pas la seule équipe à avoir réalisé une bonne opération. L' Barcelone, le Celtic et surtout ont également bien négocié leur première manche.

Le club catalan était opposé à la formation ukrainienne de Zorya Louhansk. Mené 1-0 par les visiteurs après un but de Kochergin (0-1, 38e), l'Espanyol a complètement renversé la situation en faisant la différence au finish, dans un dernier quart d'heure un peu fou. Après l'égalisation de Ferreyra (1-1, 58e), Lopez (2-1, 79e) et Vargas (3-1, 81e) ont libéré le deuxième club de Barcelone.

Le Celtic a également assuré en domptant les Suédois de l'AIK assez nettement. Forrest a débloqué la situation pour le club de Glasgow (1-0, 48e), avant un but du break signé Edouard (2-0, 73e). Le Français est devenu l'une des coqueluches du Celtic Park grâce à son bon rendement.

Le gros coup des Wolves

Les Wolves, de leur côté, avaient fort à faire sur la pelouse du , mais ils ont réussi leur coup. Un but contre son camp d'Izzo (0-1, 43e csc) avant la mi-temps a placé le club piémontais en mauvaise posture, avant que Jota n'offre un avantage plus confortable à la formation anglaise (0-2, 59e). De Silvestri a bien réduit la marque dans la foulée (1-2, 61e), mais les Wolves ont encore trouvé le chemin des filets par Jimenez (1-3, 72e), et la réduction du score de Belotti (2-3, 89e) est un mince espoir pour la suite.

Enfin, il faut noter les succès faciles sur le même score (3-0) de deux cadors néerlandais, le Eindhoven et le Rotterdam, respectivement contre l'Hapoel Beer Sheva (Israël) et l'Apollon Limassol (Chypre).