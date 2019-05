Europa League - Lauren (ex-Arsenal) : "Chelsea a une chance grâce à Hazard"

L'ancien défenseur d'Arsenal estime que la finale de Ligue Europa entre les Gunners et Chelsea sera du 50-50 et qu'Hazard pourrait faire la différence

L'ancien défenseur d' est convaincu qu'aucune des deux équipes ne se présente comme favori pour la finale d'Europa League à Bakou ce mercredi (21h), même si la présence d'Eden Hazard du côté de représente un réel avantage pour les Blues. Pour l'international camerounais, l'ancien lillois voudra absolument gagner ce trophée avant de probablement s'envoler pour le .

Arsenal s'avance vers ce dernier rendez-vous fort d'une série de quatre matches sans défaite et de victoires probantes contre (3-0 en cumulé en quarts) et Valence (7-3 en cumulé en demies) dans cette compétition, tandis que Chelsea a dû en passer par les tirs aux but pour venir à bout de l' lors du tour précédent.

"Je pense que c'est du 50%, chaque équipe peut gagner, a affirmé Lauren à Goal. Je donne l'avantage à Chelsea parce que Hazard a été un symbole de cette équipe et qu'il veut ramener le titre aux Blues comme un aboutissement de son passage au club. Il peut être décisif pour Chelsea, au-delà d'autres facteurs tactiques.

"Arsenal est plutôt dans un bon moment. Emery connaît parfaitement cette compétition, il l'a gagnée trois fois et là [Pierre-Emerick] Aubameyang et [Alexandre] Lacazette sont en pleine forme. Je pense qu'ils sont les meilleurs dans cette compétition, ils se comprennent parfaitement et peuvent aussi être décisifs pendant la finale, donc je pense que c'est 50-50."

Pour Lauren, l'intelligence et la concentration de la défense d'Arsenal seront cruciales pour contrer la menace Hazard, qu'il compare à la légende de Ryan Giggs.

"Être très intelligent, a-t-il répondu à la question de savoir comment les Gunners pourraient gérer l'international belge. C'est un joueur imprévisible. Je le compare toujours à Ryan Giggs. Ce sont des joueurs qui, en plus d'être doués, sont intelligents. Ils combinent bien avec le milieu de terrain, parfois ils vous recherchent dans l'axe au lieu de rester sur l'aile.

L'article continue ci-dessous

"Vous devez être très intelligent et être concentrés à 100% parce que, même si vous pensez les avoir contrôlés, ce sont des joueurs incroyables. Hazard, Lacazette, Bergkamp et Henry sont des joueurs qui voient le jeu une fraction de seconde avant vous. Vous devez être très concentré et espérer qu'ils ne soient pas à leur meilleur niveau parce que quand un joueur de cette qualité est dans un bon jour, c'est difficile de l'arrêter. Ils ont quelque chose de différent, d'inné, et quand ils sont inspirés, ils le font. Vous devez être concentré pendant les 90 ou 120 minutes du match."

Les Gunners savent que cette finale sera leur dernière chance de disputer la la saison prochaine, ce qui est déjà le cas de Chelsea, troisième de . Pas de quoi rajouter de la pression : "Je dis toujours la même chose, il n'y a pas de pression. En tant que footballeur, je préfère ce genre de pression. Jouer pour des titres, ce n'est pas de la pression.

"J'aimerais avoir cette pression chaque saison. Je ne pense pas que ce soit déterminant pour Arsenal pour bien défendre et empêcher Chelsea de bien jouer, mais le contraire. Je pense qu'ils seront motivés parce qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des champions et remporter un titre."