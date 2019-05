Europa League - L'arbitre de la finale Chelsea-Arsenal connu

L'arbitre italien Gianluca Rocchi a été désigné par l'UEFA pour diriger la finale d'Europa League entre Arsenal et Chelsea, le 29 mai prochain à Baku.

L'UEFA a désigné l'arbitre de la finale de l'Europa League entre et , le 29 mai à Baku (21h). Il s'agit de l'Italien Gianluca Rocchi, un habitué des joutes européennes puisqu'il est international depuis 2008.

Rocchi n'a arbitré qu'une seule rencontre d'Europa League cette saison. C'était lors du huitième de finale aller entre le et Villareal (1-3). En revanche, il a dirigé cinq matches de dont - (2-2), le huitième de finale aller - (0-0) et enfin la quart de finale aller -Barcelone (0-1).

Pour ce qui est de son bilan lorsqu'il arbitre les deux clubs londoniens, le constat est sans appel. En trois rencontres arbitrées par l'Itlien, Chelsea s'est toujours imposé : en phase de poules de C1 contre Valence en 2011-2012 (3-0), en quart de finale aller de C3 contre Kazan en 2012-2013 (3-1), et enfin en phase de poules de C1 2013-2014 contre le Steaua Bucarest (1-0).

À l'inverse, Arsenal s'est toujours incliné avec celui qui fut également l'arbitre de la défaite du PSG au Santiago Bernabeu la saison passée (1-3). Les Gunners se sont en effet inclinés sur la pelouse du Bayern Munich en phase de poules de C1 2015-2016 (1-5), avant de perdre à nouveau sur le terrain de l' la saison passée en demi-finale de C3 (0-1).

Les hommes d'Unai Emery, triple vainqueur de la compétition avec Séville, seront dans l'obligation de s'imposer s'ils veulent retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Ce ne sera pas le cas de Chelsea, qui a terminé troisième de et est d'ores et déjà qualifié. À noter que pour la première fois dans un match d'Europa League, le VAR sera mis en place - il l'a été à partir des huitièmes de finale en Ligue des champions. L'arbitre vidéo de la rencontre sera Massimiliano Irrati, accompagné de Marco Guida, Szymon Marciniak et Pawel Sokolnicki.