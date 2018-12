Europa League - Dans l'attente d'un coup de main russe, Bordeaux tentera le tout pour le tout à Copenhague

Dos au mur après 3 défaites initiales, les Girondins ont encore un mince espoir de se qualifier. Il faudra, pour cela, un concours de circonstances.

"On est là pour gagner ! En cas de victoire nous serons tous sur nos téléphones." En conférence de presse d’avant-match, Benoît Costil a annoncé la couleur. Opposés ce jeudi soir à Copenhague, les Girondins espèrent réussir un tour de force inédit dans leur histoire européenne : se qualifier en 16e de finale après un début de parcours catastrophique en phase de groupes. Après avoir pris seulement un point sur douze possibles, Bordeaux s’est offert une finale particulière au Danemark. En plus de devoir gagner chez les Løverne (les Lions), le club scapulaire devra tourner les yeux vers la République Tchèque. Le Slavia Prague (sept points) n’a besoin que d’un nul face au Zenit Saint-Pétersbourg, déjà assuré d’être premier de son côté, pour se qualifier.

Position Équipe Différence de but Points 1er Zenit Saint-Péterbsourg +3 11 2e Slavia Prague -1 7 3e FC Copenhague -1 5 4e Girondins de Bordeaux -1 4

Devoir compter sur le club russe paraît utopique dans ces circonstances, même si le gardien des Girondins veut croire qu’ils ne se déplaceront pas en touristes chez le Slavia. "Je pense que le Zenit jouera malgré tout le jeu. J’ai lu qu’ils restaient sur deux défaites de suite, j’imagine mal un grand club comme eux, accepter de perdre trois fois de suite." L’orgueil du champion pour faire la différence ? Benoît Costil l’entend bien de cette oreille.

Un report face à Angers qui tombe à pic

L'un des membres du duo, Éric Bedouet, soulignait d'ailleurs en avant-match la singularité de ce match aller et des enseignements pris ce soir-là. "On a perdu une rencontre qu'on n'aurait jamais dû perdre sur des erreurs de jeunesse. On va voir à quel niveau on se situe, si on a réellement progressé ou non." Une motivation supplémentaire pour un groupe qui a resserré ses liens cette semaine (petits déjeuners en commun, moments de détente, importante délégation présente à Copenhague) avec un objectif commun : réussir à déjouer les pronostiques au Parken Stadium. L'enjeu est aussi financier pour les dirigeants bordelais, qui peuvent espérer récupérer plus de deux millions d'euros, selon les calculs de Sud Ouest.

Ce jeudi soir, vers 22h50 l’heure sera peut-être au regret au moment d’évoquer cette campagne européenne qui a commencé très tôt pour les Girondins, le 26 juillet, du côté de la Lettonie à Ventspils. 11 matches après, Bordeaux s’offre l’un des challenges les plus palpitants de son histoire récente. De quoi démarrer de la meilleure des manières le projet des investisseurs américains et de son nouveau propriétaire, Joseph DaGrosa ? Le rendez-vous est pris.