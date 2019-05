Europa League - Demi-finales : streaming, chaînes TV, compos, enjeux... tout ce qu'il faut savoir

Goal vous propose un point complet sur les demi-finales de la Ligue Europa, qui se disputent ce jeudi soir (21h).

Il ne reste que quatre équipes en lice dans cette , quatre formations qui vont se disputer le trophée et la qualification directe pour la prochaine qu'il offre. En effet, aucune des formations engagées n'est pour l'instant assurée de son billet pour la prochaine C1 via son championnat.

Les deux affiches, dont les matches allers se disputent ce jeudi soir (21h) mettent respectivement aux prises Valence et d'un côté et avec l' de l'autre. Cette édition de la Ligue Europa pourrait donc voir s'affronter deux clubs anglais en finale, deux ans après la victoire du de José Mourinho contre l' (2-0). Mais ni les Espagnols ni les Allemands ne l'entendent de cette oreille et auront tous deux de sérieux arguements à faire valoir.

Pour tenter d'éliminer l'Arsenal d'Unai Emery, triple vainqueur de l'épreuve avec Séville, Valence tentera de s'appuyer sur sa très bonne dynamique du moment, après un début de saison raté. Les hommes de Marcelino restent sur cinq victoires lors de leurs six dernières sorties et n'ont guère tremblé pour éliminer leurs compatriotes de Villareal en quarts (3-1, 2-0). En face, Arsenal ne peut pas en dire autant, lui qui reste sur trois défaites consécutives en , la dernière en date sur la pelouse de Leicester (0-3).

Valence favori face à Arsenal en demi-finale d'Europa League, selon Gaizka Mendieta

Dans la deuxième affiche, le Chelsea de Maurizio Sarri part avec l'étiquette de favori face au Francfort de Luka Jovic. Mais les coéquipiers de Kevin Trapp, qui ont successivement éliminé l' puis renversé (2-4, 2-0) espèrent eux aussi se qualifier pour une finale européenne. Les Blues s'appuieront sur un Eden Hazard en pleine forme, ainsi que sur le meilleur buteur de la compétition : Olivier Giroud, auteur de 10 réalisation sur la scène européenne .

Les rencontres

Les demi-finales aller se disputent ce jeudi soir (21h) ; les matches retour le jeudi 9 mais (21h).

Arsenal-Valence Match aller : 2 mai Emirates Stadium Eintracht Francfort-Chelsea Match aller : 2 mai Commerzbank-Arena Chelsea-Eintracht Francfort Match retour : 9 mai Stamford Bridge Valence-Arsenal Match retour : 9 mai Mestalla

Où regarder les matches

En les rencontres seront diffusées sur RMC Sport, désormais détenteur exclusif des droits pour les deux compétitions européennes : la Ligue des champions et Ligue Europa. RMC Sport 1 ainsi que RMC Story (disponible en clair) diffuseront la rencontre entre Valence et Arsenal. Le match Francfort-Chelsea sera disponible sur RMC Sport 2

Les compos probables

Valence-Arsenal

Compo probable Valence : Neto; Wass, Gabriel, Roncaglia, Gaya; Torres, Parejo, Soler, Guedes; Gameiro, Rodrigo

Compo probable Arsenal : Cech; Maitland-Niles, Koscielny, Sokratis, Kolasinac; Guendouzi, Torreira, Xhaka; Ozil; Aubameyang, Lacazette

Eintracht Francfort-Chelsea

Compo probable Eintracht Francfort : Trapp; Hasebe, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Gacinovic, Kostic; Jovic, Paciencia

Compo probable Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard

Où et quand aura lieu la finale ?

L'article continue ci-dessous

Une fois les demi-finales achevées, il ne restera plus que la finale à disputer. Elle se tiendra bien sûr sur un terrain neutre.

Les vainqueurs se retrouveront en finale de la Ligue Europa, qui se déroulera le 29 mai 2009. Ce rendez-vous aura lieu à Bakou, en Azerbaïdjan.