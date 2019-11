Europa League - Arsenal tenu en échec par le Vitoria Guimaraes

Arsenal a concédé un match nul sur le fil, ce mercredi, sur la pelouse du Vitoria Guimaraes (1-1), en Europa League.

poursuit son cavalier seul en tête du groupe F dans cette phase de poules d'Europa League, mais pour la première fois depuis le début de la compétition, le club londonien, finaliste de la dernière édition, a été accroché.

Une contre-performance pour l'équipe d'Unai Emery, lequel est déjà fragilisé depuis quelques semaines. Sur la pelouse du Vitoria Guimaraes, les Gunners ont pourtant su s'armer de patience dans une configuration où leur maîtrise collective aurait pu faire la différence dès le premier acte.

Un résultat qui n'arrange pas Unai Emery, déjà fragilisé

Mais il a fallu attendre les dix dernières minutes et un but de Mustafi pour voir Arsenal prendre les devants (0-1, 80e). Un but qui s'est apparenté à une libération. Or, c'était sans compter sur la réaction des locaux. Car Guimaraes est parvenu à égaliser sur le fil, dans les arrêts de jeu (1-1, 90e+1), et a donc décroché son premier point dans cette phase de poules.

Au classement, Arsenal est premier avec 10 unités devant l' , bien placé pour la qualification. Le est troisième et le Vitoria Guimaraes ferme donc la marche.