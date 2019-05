Euro U21 - Souffrant, Martin Terrier quitte momentanément le groupe Espoirs

La FFF annonce ce jeudi que l'attaquant lyonnais Martin Terrier a quitté momentanément le groupe Espoirs en raison d’une infection virale bénigne.

Mercredi midi, les Bleuets se sont retrouvés à Clairefontaine pour le début du rassemblement en vue de l'Euro Espoirs (16 au 30 juin en et Saint-Marin). Aucun joueur ne manquait à l'appel, excepté le milieu de terrain d' Matteo Guendouzi, qui disputait la finale de la perdue par les Gunners contre Chelsea (4-1).

Ripoll : "Des individualités à fort potentiel, il y en avait beaucoup"

Le sélectionneur s'était montré rassurant sur l'état de forme des joueurs présents, mais il va finalement devoir conjuguer avec l'absence de Martin Terrier, qui a dû quitter momentanément le groupe Espoirs en raison d’une infection virale bénigne, nécessitant une période de repos, comme l'indique le communiqué de la FFF.

Mercredi, un autre lyonnais s'était présenté devant la presse. Le capitaine Lucas Tousart.

Il confiait : "On est très heureux de se retrouver. Certains ont arrêté leur championnat il y a une ou deux semaines. Nous, en , on a fini il y a moins d'une semaine. On a hâte de démarrer tous ensemble. Pour moi, c'est vrai que la donne a évolué (capitaine, ndlr). C'est un rôle qui me correspond et je vais l'assumer pleinement cet été."