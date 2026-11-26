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Le centre de congrès Sava de Belgrade a accueilli le tirage au sort des groupes de la phase finale de l’Euro U21, qui se jouera en Albanie et en Serbie du 16 juin au 3 juillet 2027. Outre le titre de champion d’Europe, trois places qualificatives pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 seront également en jeu.

Les 14 équipes qualifiées et les 2 pays hôtes sont répartis en 4 groupes de 4 équipes. L’Italie du sélectionneur Silvio Baldini, présent aux côtés de son collaborateur Andrea Barzagli, hérite de l’Albanie, pays hôte, de l’Espagne et de la Finlande.

GROUPE A : Serbie, Pologne, Angleterre, France.

GROUPE B : Albanie, Espagne, ITALIE, Finlande.

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GROUPE C : Tchéquie, Portugal, Grèce, Croatie.

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GROUPE D : Norvège, Belgique, Allemagne, Pays-Bas.

Chaque groupe comprend une équipe issue de chacun des 4 chapeaux, établis selon leur position au classement des coefficients de l’UEFA.

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LES CHAPEAUX

CHAPEAU 1 : Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal.

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CHAPEAU 2 : France, ITALIE, Pays-Bas, Croatie.

CHAPEAU 3 : Pologne, Grèce, Finlande, Norvège.

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CHAPEAU 4 : Belgique, Tchéquie, Serbie, Albanie.

LES CONTRAINTES DU TIRAGE AU SORT

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La Serbie se voit attribuer la position A1. Le groupe A est donc fermé aux autres équipes du chapeau 4, puisqu’il n’est pas possible de placer deux équipes du même chapeau dans un groupe.

L’Albanie se voit attribuer la position B1. Le groupe B est donc fermé aux autres équipes du chapeau 4, puisqu’il n’est pas possible de placer deux équipes du même chapeau dans un groupe.

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LES STADES EN ALBANIE

Arena Kombetare, Tirana (3 matches du groupe B, une demi-finale, la finale)

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Elbasan Arena, Elbasan (3 matches du groupe B, un quart de finale)

Stade Loro Borici, Scutari (3 matches du groupe D, un quart de finale)

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Arena e Demave, Tirana (3 matches du groupe D)

LES STADES EN SERBIE

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Stade de Belgrade, Belgrade (3 matches du groupe A, un quart de finale, une demi-finale)

Stade de Leskovac, Leskovac (3 matches du groupe A)

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Stade Backa, Backa Topola (3 matches du groupe C, un éventuel barrage olympique)

Stade de Loznica, Loznica (3 matches du groupe C, un quart de finale).

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LA PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE

Quart de finale 1 : Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe C

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Quart de finale 2 : Vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe A

Quart de finale 3 : Vainqueur du groupe B contre deuxième du groupe D

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Quart de finale 4 : Vainqueur du groupe D contre deuxième du groupe B

Demi-finale 1 : Vainqueur du quart de finale 1 contre vainqueur du quart de finale 2

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Demi-finale 2 : Vainqueur du quart de finale 3 contre vainqueur du quart de finale 4

Finale : Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2.