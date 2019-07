Euro U19 - France-Espagne (0-0, 3-4 t.a.b) : les Bleuets tombent aux portes de la finale !

L’équipe de France a fait une croix sur la finale de l’Euro U19 ce mercredi en perdant face à l’Espagne, au bout de la séance de tirs au but…

Plus tôt dans la journée ce mercredi, le n’a laissé aucune chance à l’ (4-0) lors de la première demi-finale de l’Euro U19. Mais dans la seconde, le suspense était bel et bien au rendez-vous. Il aura donc fallu attendre la séance de tirs au but pour voir l’ décrocher son ticket pour la finale continentale face à l’équipe de (0-0, 4-3 t.a.b). Et au vu de la rencontre, cela semble tout de même mérité.

Iniesta a (visiblement) validé Griezmann

Avant ça ? Difficile de dire que l’ennui était au rendez-vous, mais presque. La balle allait certes d’un camp à l’autre, le rythme était élevé, les occasions se multipliaient, mais la qualité technique n’était pas au rendez-vous. Ce qui peut paraître étonnant pour un France-Espagne. Un chiffre suffit pour l’illustrer : au terme de la première période de prolongations, chaque équipe avait réussi à cadrer… une frappe !

Isidor et Caqueret craquent au pire moment

Et ce n’était pas faute de tenter, puisque les Espagnols ont dégainé plus de vingt fois, et les Français n’ont pas été en reste non plus. Mais il y avait toujours une cuisse, un mollet ou un pied pour détourner les tentatives, au grand dam des supporters… Au jeu des occasions franches, ce sont d’ailleurs les Ibériques qui l’emportent, avec de belles situations pour Torres (29e), Ruiz (45e) et Catalan (97e).

Mais l’occasion la plus dangereuse restera pour les Bleuets : à la demi-heure de jeu, sur un pied, Filips trouvait la barre transversale d’une jolie frappe. Et pourtant, nul n’a réussi à faire trembler les filets adverses. Pour voir les gardiens battus, il aura effectivement fallu attendre la séance de tirs aux buts, mais les ratés d’Isidor et Caqueret ont précipité la chute des Tricolores… Ce sera donc Portugal-Espagne en finale !