Euro U17 - Théo Zidane : "Mon père a mis la barre assez haute"

En lice avec les Bleus à l'Euro U17, Théo, le troisième fils de Zinedine Zidane s'est confié avant d'affronter l'Italie en demi-finale ce jeudi (20h).

À un match d'une potentielle place en finale avec l'Equipe de U17, Théo Zidane, qui porte le numéro 10 comme son père, souhaite faire aussi bien que lui (vainqueur de la Coupe du Monde et de l'Euro) et que son frère, Luca (vainqueur de l'Euro U17), en remportant un premier trophée avec sa nation. Le jeune joueur s'épanuit avec la sélection tricolore qui dispute l'Euro en , avec notamment la révélation Adil Aouchiche.

"Ce serait une grande fierté. Je n’ai pas de pression par rapport à eux en me disant que je dois faire aussi bien sinon, ça ne va pas. J’ai juste envie de connaître le bonheur qu’ils ont eu en gagnant des trophées." a déclaré le joueur du au Parisien.

"Quoi qu'il arrive, il sera content de moi"

Actuellement dans l'équipe U18 du Real Madrid, le jeune milieu offensif a révélé les précieux conseils de son père, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues en tant qu'entraîneur. "¨Prendre du plaisir à jouer, c’est la chose la plus importante. Il m’a dit d’avoir confiance en moi et de jouer mon jeu sans le changer parce que je suis en sélection. (...) Quoi qu'il arrive, il sera content de moi."

S'il est proche de déjà remporter un premier titre majeur avec sa nation à l'âge de 16 ans seulement, Théo Zidane a de l'ambition et espère faire encore mieux que son père. "mon père a, je crois, mis la barre assez haute pour que j’en fasse une aussi magnifique que lui. Je vais tout mettre en œuvre pour faire la plus belle carrière possible", a t-il indiqué.

Pour le moment, il reste encore à Théo Zidane et l'Equipe de France U17 d'assurer une place en finale en battant l' , ce jeudi (20h).