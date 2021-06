Euro - Pavard veut "offrir" le Ballon d’Or à un autre Bleu

Benjamin Pavard aimerait bien remporter l’Euro pour "offrir" le Ballon d’Or à un de ses coéquipiers de l’équipe de France.

Depuis le titre de Chelsea en Ligue des Champions, les cartes du Ballon d’Or ont été rebattues. Et pas qu’un peu. Dès lors, un joueur qui a remporté la plus grande compétition européenne de clubs, et qui pourrait enchaîner avec celle des nations, fait figure de favori.

Ce ne sera pas Giroud

En France, cet homme porte un nom. Olivier Giroud ? Pas assez souvent titulaire avec Chelsea, malgré sa belle campagne de C1. Kurt Zouma ? Défenseur, et donc trop peu décisif pour prétendre à la distinction suprême. En revanche, N’Golo Kanté…

L'article continue ci-dessous

Nombreux sont ceux qui ont d’ores et déjà milité pour le milieu de terrain français, et celui-ci pourrait s’assurer encore plus de suffrages en remportant l’Euro. Soit le scénario imaginé par Benjamin Pavard pour "offrir" le Ballon d’Or à la mascotte des Bleus.

"C'est un super mec et il prouve qu'il est un des meilleurs joueurs du monde"

"N'Golo, c'est N'Golo. Le mec a six poumons. Il n'arrête jamais. Il est très réservé mais qu'est-ce qu'il est attachant ! C'est un super mec et il prouve qu'il est un des meilleurs joueurs du monde", a rappelé le latéral droit lors d’une interview accordée à Eurosport.

"J’espère qu'on va gagner l'Euro pour lui permettre de remporter le Ballon d'Or. Il le mérite tellement depuis quelques années, c'est un joueur formidable. Mais on n'y est pas encore", a conclu le joueur du Bayern Munich. Il n’y a plus qu’à, comme dirait l’autre…