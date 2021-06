Euro - Luis Campos voit quatre favoris, dont le Portugal

Au micro de RMC Sport, l’ancien directeur sportif portugais de Lille a estimé que son pays faisait partie des favoris lors de cet Euro.

En France, les Bleus font figure d’immenses favoris pour la victoire finale à l’Euro. Et dans le reste du monde, la donne n’est pas bien différente, il suffit de regarder les cotes établies par les bookmakers. Mais l’Hexagone ne se concentre-t-il pas trop sur ses propres forces, au point d’oublier celles des autres ?

"Huit équipes peuvent gagner l’Euro"

En 2016, les Bleus étaient largement favoris lors de la finale face au Portugal, et nous connaissons tous la fin de l’histoire. D’autant plus que, cinq ans plus tard, la sélection de Cristiano Ronaldo a fière allure… Luis Campos, ancien directeur sportif portugais de Lille, voit les choses en grand pour son pays.

"À mon sens, il y a huit équipes qui peuvent gagner l’Euro, a estimé celui qui a également travaillé pour le Real Madrid ou Manchester United au micro de RMC Sport. Les huit meilleures équipes, mais on peut réduire cela à seulement quatre favoris, et le Portugal en fait partie."

La France, la Belgique, l’Angleterre et le Portugal, donc ?

La France, la Belgique, l’Angleterre et le Portugal, donc ? Les bookmakers parient là-dessus, et Campos estime que son pays saura tirer son épingle du jeu : "Le Portugal est champion d’Europe en titre, il a gagné la Ligue des Nations, les joueurs sont habitués à jouer ensemble…"

"Sans oublier que le sélectionneur n’a pas changé, et son bilan parle pour lui. Et il aura à sa disposition un superbe banc de touche, malgré la perte de Joao Cancelo. Cette équipe me semble parfaitement équilibrée entre l’expérience des plus vieux et la fougue des plus jeunes", a conclu Campos au micro de RMC Sport.