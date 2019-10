Euro - L’Angleterre n’avait plus perdu en qualifications depuis… 2009 !

Quel exploit de la ! Une victoire 9-0 ? Une remontada après avoir été menée de 4 buts ? Une victoire à 9 contre 11 ? Non, mais presque plus impressionnant.

En effet, les Tchèques ont battu ce samedi l’ (2-1), dans le cadre de la 7e journée du Groupe A des éliminatoires à l’ . Pas d’exploit en vue ? Détrompez-vous.

Grâce aux buts de Brabec (9e) - qui a immédiatement répondu au penalty de Kane (5e) - et Ondrasek (85e), la République Tchèque a mis fin à l’incroyable série des Anglais lors des éliminatoires d’un Euro… ou d’un Mondial.

En effet, les Three Lions n’avaient plus baissé la tête devant un adversaire en qualifications depuis le 10 octobre 2009, soit 43 rencontres et 10 ans d’invincibilité… À l’époque, l’Ukraine (1-0) s’était dressée sur la route des Anglais.

