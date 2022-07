Euro féminin : France - Belgique, diffusion TV, live streaming et compo probable

Après sa promenade contre l’Italie, l’équipe de France féminine espère pouvoir confirmer ce jeudi lors de son opposition contre la Belgique.

Les Bleues de Corinne Diacre ont réussi la meilleure des entrées en matière dans le tournoi continental. Face au rival supposé le plus relève du groupe, elles se sont baladées, avec une victoire acquise sur le score de 5-1. Une vraie démonstration mais qu’elles espèrent pouvoir confirmer dès ce jeudi à l’occasion du duel contre la Belgique.

Les Bleues veulent confirmer

Aussi impressionnante qu’elle a été, la victoire face aux Transalpines n’assure encore rien aux Tricolores. Pas même le passage au second tour. Et c’est pourquoi l’accent a été mis sur la nécessité de continuer sur cette lancée. Perfectionniste, Corinne Diacre a souhaité que ses joueuses gomment les quelques approximations qu’elles ont affiché lors de la seconde période face à la Squadra. Même s’il n’y avait « rien d’alarmant », il est toujours préférable de maitriser son match de bout en bout. Surtout lorsqu’on a le statut de favori.

Cette étiquette de candidat au titre, les Françaises la partagent aujourd’hui avec l’Angleterre. Les Lionnes ont aussi fait forte impression lors de leur seconde sortie, atomisant la Norvège 8-0. Un résultat qui n’a pas dû échapper à Wendie Renard et ses coéquipières. Contre les Belges, on n’attend pas des Françaises qu’elles se déchainent de nouveau, mais un succès avec la manière serait le bienvenu. Et si les individualités pourraient se montrer aussi inspirées qu’elles ne l’ont été lors du premier match, alors la soirée serait parfaite. Grace Geyoro va-t-elle continuer à séduire suite à son triplé de lundi dernier, ou laissera-t-elle à Marie-Antoinette Katoto le costume de buteuse ? Réponse ce soir à partir de 21h.

Les compos probables

France : Peyraud-Magnin ; Périsset, Tounkara, Renard, Karchaoui ; Toletti, Bilbault, Geyoro ; D. Cascarino, Katoto, Diani.

Belgique : Evrard ; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens ; Vanhevermaet, Biesmans, Cayman ; De Caigny, Dhont, Wullaert.

Où voir le match ?

Cette rencontre de l’Euro féminin sera co-diffusée par TF1 et Canal+, ce jeudi soir, à partir de 21h. Il sera également possible de regarder le match sur la plateforme streaming des deux groupes (MyTF1 et MyCanal).