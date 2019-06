Euro Espoirs - Streaming, horaire, programme TV : tout savoir sur France-Croatie

Où et quand voir le deuxième match des Bleuets à l'Euro Espoirs ? Toutes les informations pratiques sont sur Goal !

L'équipe de Espoirs continue son parcours à l'Euro U21 (du 16 au 30 juin) après s'être imposée sur le fil mardi contre l'Angleterre (2-1). Les hommes de Sylvain Ripoll vont disputer leur deuxième match contre les Croates ce vendredi, à 21 heures, à Saint-Marin.

Comme pour toutes les autres rencontres, le match France- sera diffusé par les chaînes du groupe beIN SPORTS et en clair sur W9. Ce sera aussi le cas pour le dernier rendez-vous de la phase de poules contre la Roumanie le lundi 24 juin, toujours à 21h00, au Stade Dino Manuzzi de Cesena.

Rappelons qu'à l'issue de la phase de poules et en cas de qualification pour le dernier carré, les demi-finales du tournoi sont prévues le jeudi 27 juin à 18h30 et 21 heures. Elles seront co-diffusées également par W9 et beIN SPORTS.

La finale (dimanche 30 juin) aussi sera retransmise par les deux groupes et à suivre en streaming sur beIN SPORTS Connect et 6Play.

Enfin, notons qu'en cas de qualification pour les demi-finales, l'équipe de France Espoirs sera a minima qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.