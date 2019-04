Euro Espoirs - Moise Kean et Nicolo Zaniolo joueront la compétition avec l'Italie U21

Roberto Mancini a confirmé que les deux jeunes internationaux italiens seront mis à disposition de l'équipe hôte du prochain Euro Espoirs.

Hôtesse du Championnat d'Europe des moins de 21 ans qui se tiendra du 16 au 30 juin prochains, l' de Luigi Di Biagio devrait également compter sur la présence presque certaine de Moise Kean et de Nicolò Zaniolo, deux jeunes talents de la et de la Roma qui ont émerveillé cette saison.

Déjà présents au sein de l'équipe A de la Squadra Azzura, l'attaquant et le milieu offensif de 19 ans seront bien mis à disposition de l'Italie U21 pour le prochain Euro Espoirs. Sur Radio Italia, Roberto Mancini a confirmé cette volonté.

"Je pense que Kean 99% fera le double match avec l'Italie, puis avec les moins de 21 ans. Il peut être l'attaquant de la Juventus et de l'équipe nationale, où il est déjà présent. Nous ferons nos matches de qualifications puis les quatre ou cinq joueurs concernés pourront accompagner Di Biagio pour tenter de remporter la victoire."

Très intéressé par la possibilité d’intégrer Kean et Zaniolo dans son équipe des moins de 21 ans pour l’Italie et Saint-Marin, l’entraîneur des Azzurri, Luigi Di Biagio, a ensuite voulu s’exprimer en marge de la présentation 'La Notte dei Re'. "Nous discutons tous les jours, nous allons lever les doutes en juin. Je suis confiant non seulement pour les deux joueurs, mais aussi pour les autres joueurs: nous évaluerons plus tard avec Roberto qui le sera."