Euro Espoirs - Lucas Tousart : "on n'a pas existé dans le jeu"

Ce jeudi soir, les Bleuets avaient l'occasion de rejoindre l'Allemagne en finale de l'Euro U21. C'était sans compter sur une Espagne en démonstration.

"Nous allons jouer le coup à fond, en étant déterminés et libérés. Il faudra être plus dangereux que contre la Roumanie, se créer plus d'occasions", avait pourtant prévenu le sélectionneur Sylvain Ripoll, en début de semaine. Déterminés, les Bleuets l'ont été.

Ce jeudi soir, c'est bel et bien dans le domaine technique que la Roja a su faire la différence, exploitant à merveille les erreurs des jeunes français en sanctionnant ceux-ci d'un score large et souffrant d'aucune contestation possible (4-1). La marche était tout simplement trop haute pour la France, qui dit adieu à cet Euro 2019 sur une défaite qui laissera des traces, aux portes d'une finale tant espérée face à l' .

"Les jours de repos qu’ils ont eu en plus ont peut-être pesé"

Au micro de BeIN Sport, Lucas Tousart, le capitaine de cette formation tricolore, ne cachait pas vraiment sa déception au sortir de cette élimination. Plus que l'élimination, le joueur de l'Olympique Lyonnais semblait surtout regretter la manière.

"Battus par plus fort ? Oui. Après, on a senti qu’on était moins frais sur le terrain, que les jours de repos qu’ils ont eu en plus ont peut-être pesé. Mais on ne va pas se cacher derrière ça, ce n’est pas une excuse valable parce qu’on n’a pas existé dans le jeu. On ne les a pas mis en danger", a d'abord analysé le milieu de terrain lucide. Avant d'insister sur le manque d'énergie dont semblent avoir souffert les hommes de Sylvain Ripoll.

"On est très déçus, forcément. Il nous a manqué de l’intensité pour les harceler, on n’avait pas les jambes pour aller chercher le ballon dans leurs pieds. Et quand on leur laisse", a ajouté Lucas Tousart. Au moins, les Bleuets auront la chance de disputer les Jeux Olympiques 2020 pour se rattraper.