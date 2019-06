Euro Espoirs - L'Espagne et l'Italie entrevoient les demies

La dernière journée de la phase des poules de l'Euro s'est jouée ce samedi dans le Groupe A, et elle a vu les deux gros bras tenir leur rang. L' a aisément disposé de la (5-0), tandis que l' a pris le meilleur sur la (3-1).

Dominée lors de son premier match par le pays hôte, l'Espagne ne se présentait pas dans les meilleures conditions à sa rencontre. Mais, les Ibériques ont su parfaitement dompter la pression. Et, ils ont complètement surclassé les Aigles, pourtant vainqueurs de leurs deux premiers matches.

