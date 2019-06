Euro Espoirs - L’Allemagne étrille la Serbie de Jovic, dernier carré de l'Euro Espoirs en vue

L’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de la Serbie (6-1) ce jeudi, dans le groupe B de l’Euro Espoirs. La qualification se rapproche.

Les matchs passent et le tableau des demi-finales de l’Euro Espoirs commence doucement à se dessiner. Si la a pris une belle option sur la qualification dans le groupe A, l’ en a fait de même ce jeudi dans le groupe B face à la de Luka Jovic ( ) et Nemanja Radonjic (OM), avec une belle victoire nette et sans bavures (5-1), trois jours après celle plus difficilement acquise face au (3-1).

Le coup du chapeau de Waldschmidt

Richter (16e) a rapidement mis les siens sur de bons rails, et Waldschmidt a ensuite réalisé un véritable festival avec un coup du chapeau (30e, 37e, 80e) ! Juste avant son troisième but, Dahoud (69e) avait définitivement mis fin au suspense, et permis à l’Allemagne de prendre la tête du groupe avec 6 points. Les buts tardifs de Zivkovic (85e) et Maier (90+2e) ne seront qu'anecdotiques...

L’Autriche, qui avait battu la Serbie (2-0) lundi dernier aurait pu compter le même nombre de points que l’Allemagne ce soir mais, plus tôt dans la journée, les Autrichiens n’ont pas réussi à enchaîner face au Danemark (1-3). Pour ces deux équipes, l’objectif sera donc d’accrocher la 2e place en espérant faire mieux que les autres deuxièmes. Les Danois, qui joueront la bande à Jovic, semblent favoris. Face à la Mannschaft, l’Autriche aura certainement plus de mal…