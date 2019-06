Euro Espoirs - La Pologne surprend l'Italie (1-0)

Au Stade Renato Dall'Ara de , l' espérait ce mercredi réussir la passe de deux dans son Euro et valider son ticket pour les demi-finales du championnat d'Europe Espoirs. Pari raté. Les Azzurri ont sous-estimé les Polonais, qui les ont cueillis à froid, leur infligeant leur premier défaite de l'épreuve.

Bien qu'ayant une équipe nettement meilleure sur le papier, avec notamment la présence de Cutrone, de Chiesa et de Kean (entré en seconde période), l'Italie n'a pas été capable de dominer son rival du jour. Parfaitement organisés, les Aigles n'ont rien laissé passer, défendant avec beaucoup de hargen . Et, devant, ils ont réussi à mettre à profit l'une des rares occasions qu'ils se sont créés.

⏰ RESULT! ⏰



🇵🇱 Poland stun hosts Italy to go top of Group A 💪#U21EURO #ITAPOL