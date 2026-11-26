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Le tirage au sort des groupes de la phase finale de l’Euro Espoirs s’est tenu au centre de congrès Sava de Belgrade. La compétition se déroulera en Albanie et en Serbie du 16 juin au 3 juillet 2027.

Outre le titre de champion d’Europe, trois places qualificatives pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 seront en jeu. Si l’Angleterre atteint les demi-finales, les trois autres demi-finalistes se qualifieront pour les Jeux olympiques. Sinon, un match pour la troisième place se jouera le 3 juillet à Backa Topola.

Les 14 sélections qualifiées, auxquelles s’ajoutent celles des deux pays hôtes, sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. L’Italie du sélectionneur Silvio Baldini, présent avec son collaborateur Andrea Barzagli, hérite de l’Albanie, pays hôte, de l’Espagne et de la Finlande.

GROUPE A : Serbie, Pologne, Angleterre, France.

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GROUPE B : Albanie, Espagne, ITALIE, Finlande.

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GROUPE C : Tchéquie, Portugal, Grèce, Croatie.

GROUPE D : Norvège, Belgique, Allemagne, Pays-Bas.

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LE CALENDRIER : L’Italie fera ses débuts le mercredi 16 juin contre la Finlande à Elbasan, avec un coup d’envoi à 18 h. Elle affrontera ensuite l’Albanie, pays hôte, le samedi 19 juin, puis l’Espagne le mardi 22 juin à l’Arena Kombetare de Tirana, les deux fois à 21 h.

BALDINI S’EXPRIME : Le sélectionneur de l’Italie Espoirs, Silvio Baldini, déclare à l’UEFA : « Honnêtement, peu importait le groupe. Nous sommes prêts et compétitifs pour aller jusqu’au bout. La Finlande pour commencer ? Cela peut paraître banal, mais tous les matches se valent. Nous sommes maintenant en phase finale, nous ne pouvons pas tenir un autre discours. Nous avons abordé le match de qualification à domicile contre la Pologne convaincus que, même si nous avions perdu à l’aller, nous y avions livré une prestation de haut niveau. Le football est ainsi fait. Nous savions que ce serait difficile, mais aussi que nous avions les qualités pour gagner. »

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Chaque groupe comprend une sélection issue de chacun des quatre chapeaux, établis selon leur position au classement des coefficients de l’UEFA.

LES CHAPEAUX

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CHAPEAU 1 : Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal.

CHAPEAU 2 : France, ITALIE, Pays-Bas, Croatie.

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CHAPEAU 3 : Pologne, Grèce, Finlande, Norvège.

CHAPEAU 4 : Belgique, Tchéquie, Serbie, Albanie.

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LES CONTRAINTES DU TIRAGE AU SORT

La Serbie occupe la position A1. Le groupe A est donc fermé aux autres sélections du chapeau 4, puisqu’il est impossible de placer deux équipes du même chapeau dans un groupe.

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L’Albanie occupe la position B1. Le groupe B est donc fermé aux autres sélections du chapeau 4, puisqu’il est impossible de placer deux équipes du même chapeau dans un groupe.

LES STADES EN ALBANIE

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Arena Kombetare, Tirana (3 matches du groupe B, une demi-finale, la finale)

Elbasan Arena, Elbasan (3 matches du groupe B, un quart de finale)

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Stade Loro Borici, Shkodër (3 matches du groupe D, un quart de finale)

Arena e Demave, Tirana (3 matches du groupe D)

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LES STADES EN SERBIE

Stade de Belgrade, Belgrade (3 matches du groupe A, un quart de finale, une demi-finale)

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Stade de Leskovac, Leskovac (3 matches du groupe A)

Stade Backa, Backa Topola (3 matches du groupe C, éventuel barrage de qualification olympique)

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Stade de Loznica, Loznica (3 matches du groupe C, un quart de finale).

LA PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE

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Quart de finale 1 : vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe C

Quart de finale 2 : vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe A

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Quart de finale 3 : vainqueur du groupe B contre deuxième du groupe D

Quart de finale 4 : vainqueur du groupe D contre deuxième du groupe B

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Demi-finale 1 : vainqueur du quart de finale 1 contre vainqueur du quart de finale 2

Demi-finale 2 : vainqueur du quart de finale 3 contre vainqueur du quart de finale 4

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Finale : vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2.