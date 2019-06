Euro Espoirs - Italie : Luigi Di Biagio démissionne après l'élimination

L'ex-international italien Luigi Di Biagio a démissionné ce mardi de son poste de sélectionneur des moins de 21 ans.

Après le triste match nul des Bleuets contre la Roumanie (0-0) qui a permis à la de terminer meilleur deuxième, l' , pays organisateur de l' , est éliminée et ne verra pas les demi-finales. Un échec qui a contraint le sélectionneur Luigi Di Biagio à démissionner.

"Je ne serai plus l'entraîneur des moins de 21 ans. Je remercie tout le monde. La faute revient à nous seuls, nous n'avons pas à chercher des excuses. Le principal responsable, c'est moi et les garçons qui sont avec moi. Je serais parti de toute façon. Je ne me sentais pas stimulé à 100%. J'avais quand même l'espoir de faire les Jeux Olympiques" a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

"Un excellent travail a été fait. Nous avons fait grandir tellement de garçons, nous avons été compétitifs avec plein d'équipes fortes, beaucoup de nos joueurs sont allés avec l'équipe A. Le résultat n'est pas positif mais ce n’est pas un échec, pour moi, c’est quand on marque zéro point et qu'aucun joueur n'est sélectionné en équipe première", a t-il déclaré.

La Squadra Azzurra a terminé deuxième du groupe A derrière l' à la différence de buts.

Pour succéder à Di Biagio, le favori serait Alberico Evani, ex-international italien et finaliste de la Coupe du Monde 1994.