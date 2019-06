Euro Espoirs - France-Croatie (1-0) - Les réactions des Bleuets

Retrouvez toutes les réactions des Bleuets après le succès face à la Croatie (1-0), ce vendredi.

Lucas Tousart (milieu de terrain de l'équipe de Espoirs, beIN SPORTS) : "On aurait tous aimé faire mieux. Mais, dans ce type de tournoi, on ne peut pas être déçus d'un match s'il y a la gagne au bout. Si on avait perdu, aller en demi-finales aurait été compliqué... Quels que soient les joueurs et l'organisation, on s'adapte. Nous sommes des joueurs qui nous adaptons à toutes les situations. On s'est bien sentis, même si on doit faire encore mieux".

Paul Bernardoni (gardien de l'équipe de France Espoirs, beIN SPORTS) : "Ça a été un match très compliqué, ils nous ont attendus bas, on n'aime pas ça. On est entré dans un faux rythme, on a fait des erreurs techniques. Mais les défenseurs ont été costauds ce soir. Ces matches-là, il y a deux trois mois, on les perdait".

Jeff Reine-Adélaïde (ailier de l'équipe de France Espoirs, beIN SPORTS) : "C'est un rôle que j'affectionne. J'ai essayé d'être complémentaire avec Moussa, qui était esseulé au match d'avant. Le coach m'a demandé de l'aider. Dans les matchs à haute intensité, la moindre erreur se paye cher. Aujourd'hui c'était un poteau. On va essayer de faire le moins d'erreurs à présent. On va se remobiliser et essayer d'aller au bout".

L'article continue ci-dessous

Sylvain Ripoll (sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, beIN SPORTS) : "La victoire est précieuse et c'est au combien juste ! Mais par rapport à ce qu'on est capable de faire, ces pertes de balles ne doivent pas exister. On doit gommer cela. Des erreurs trop faciles, qui inversent le rapport de force. C'est agaçant. Cette évolution dans les comportements, la manière de jouer, c'est indispensable. Après on est lucide et on sait qu'on n'a pas réalisé le match qu'on voulait. Dans le changement de rythme, notamment".