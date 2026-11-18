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Ivan Toney a reçu mercredi une mauvaise nouvelle du tribunal. Soupçonné de violences, l’Anglais espérait faire reporter l’ouverture de son procès, fixée au 12 juin 2028, trois jours après le début de l’Euro. Le juge a toutefois rejeté sa demande sans appel.

Toney, 30 ans, est soupçonné d’avoir donné un coup de tête et porté des coups à Saber Da Silva le 6 décembre 2025, lors d’une altercation dans une boîte de nuit de Wardour Street, à Londres.

Le mois dernier, Toney a nié s’être rendu coupable de violences. Le tribunal a alors fixé au 12 juin le début d’une audience pouvant durer jusqu’à quatre jours.

Reste bien sûr à savoir si Toney figurera d’ici là dans la sélection anglaise. L’entourage de l’attaquant d’Al-Ahli envisage sérieusement cette possibilité, mais sa demande de report de l’audience n’a rien donné.

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Mercredi, l’avocat de Toney, Mozammel Hossain, a tenté de convaincre le juge devant la Southwark Crown Court, où Toney n’était pas présent : « Nous vous demandons respectueusement de reporter l’audience afin que le prévenu puisse jouer s’il est sélectionné pour ce tournoi de football. »

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« Mes connaissances en football sont très limitées, mais on m’a dit qu’il avait été sélectionné pour le dernier Championnat d’Europe, en 2024, ainsi que dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde. »

Le juge Tony Baumgartner n’a pas accédé à cette demande, qu’il a qualifiée de « spéculative ». « Il ne me semble pas dans l’intérêt de la justice de modifier la date déjà fixée. »

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Baumgartner a toutefois indiqué que la demande pourrait être déposée de nouveau si Toney était sélectionné en équipe nationale. Il semble néanmoins assez peu probable de pouvoir encore reporter l’audience après l’annonce de la liste pour l’Euro, qui devrait intervenir un peu moins d’un mois auparavant. Seule consolation : l’Euro se déroulera notamment en Angleterre.

De manière quelque peu surprenante, Toney faisait partie de la sélection anglaise l’été dernier et a disputé deux matches lors de la phase finale. Après la Coupe du monde, le sélectionneur Thomas Tuchel ne l’a plus convoqué. À ce jour, Toney compte dix sélections.