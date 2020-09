Euro 2024 – Hambourg accueillera le tirage au sort de la phase finale

En attendant l'Euro 2021, l'édition de 2024 dévoile son calendrier.

L'UEFA vient d'annoncer que le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024, qui réunira 24 sélections réparties en six groupes, se déroulera en décembre 2023 à Hambourg et plus précisément à la Philharmonie de l'Elbe.

La Philharmonie de l'Elbe est devenue un véritable emblème de la ville depuis son inauguration, en novembre 2016. Cette salle de concert symphonique de 110 mètres de haut est un « monument de la culture pour tous » qui, de par sa situation sur la rive de l'Elbe, dans HafenCity, et sa façade de verre inspirée par les voiles, les vagues et les icebergs, représente un chef d'œuvre architectural incontournable. Elle héberge deux salles de concert, un hôtel et des appartements.

« L'EURO 2024 s'est fixé l'objectif de dépasser les frontières et de bâtir des ponts. C'est dans cet esprit qu'un haut lieu de la culture a été choisi pour accueillir le tirage au sort de la phase finale. Le football est présent à tous les niveaux de notre société. L' prévoit un EURO où tout le monde vibrera à l'unisson » a déclaré Philipp Lahm, l'ancien joueur de la Mannschaft et CEO de la DFB EURO GmbH.

L'Euro 2024 se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 et les villes hôtes prévues sont Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Gelsenkirchen, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et .