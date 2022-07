Euro 2022 – Finale : L'Angleterre s'offre son premier titre européen en battant l'Allemagne (2-1 a.p.)

L'Angleterre a remporté l'Euro 2022 en venant difficilement à bout des Allemandes.

Le 11 juillet 2021, l'Angleterre s'inclinait en finale de l'Euro masculin face à l'Italie (1-1 a.p., 2-3 t.a.b.). Un an plus tard, les Anglaises ont conjuré le sort en battant l'Allemagne 2 buts à 1 après prolongation.

Dans un Wembley plein à craquer (87192 spectateurs, un record pour match de l'Euro, hommes et femmes confondus), un premier coup tonnerre retentissait avant le coup d'envoi : Alexandra Popp, la star de l'équipe allemande déclarait forfait pour le match en raison d'une blessure musculaire survenue lors de l'échauffement.

Après une première mi-temps hachée et fermée, il fallait attendre le second acte pour voir des buts. Et ce sont les Anglaises qui marquaient les premières grâce à un superbe lob d'Ella Toone sur Merle Frohms (62e) après avoir pris de vitesse la défense allemande.

La joie anglaise était cependant rapidement gâchée par la blessure de Beth Mead, sa meilleure buteuse, contrainte de céder sa place à Chloe Kelly (64e).

Malgré son but de retard, l'Allemagne ne baissait pas les bras et Lina Magull faisait passer un premier frisson dans Wembley avec une frappe sur le poteau (66e).

Les efforts allemands étaient logiquement récompensés à onze minutes de la fin : Tabea Wasmuth servait Magull qui ajustait Mary Earps et plongeait Wembley dans le silence.

Une égalisation qui envoyait les deux équipes en prolongation. A la 110e minute, après un corner et une partie de billard dans surface de réparation, Chloe Kelly trompait Frohms et offrait à l'Angleterre le premier titre de son histoire. Ivre de joie, Kelly enlevait son maillot offrant à un Wembley en fusion une célébration déjà iconique.

Le palmarès de l'Euro féminin

• 1984 : Suède

• 1987 : Norvège

• 1989 : Allemagne de l'Ouest

• 1991 : Allemagne

• 1993 : Norvège

• 1995 : Allemagne

• 1997 : Allemagne

• 2001 : Allemagne

• 2005 : Allemagne

• 2009 : Allemagne

• 2013 : Allemagne

• 2017 : Pays-Bas

• 2022 : Angleterre