Euro 2022 - Equipe de France : Peyraud-Magnin et Karchaoui rejettent en bloc le statut de favori

Souvent placée mais jamais gagnante, l'équipe de France s'apprête à disputer l'Euro 2022. Et pour Pauline Peyraud-Magnin et Sakina Karchaoui, les Bleues ne sont pas favorites.

L'équipe de France a achevé ce vendredi 1er juillet sa préparation pour l'Euro 2022 avec une victoire 7-0 contre la faible sélection vietnamienne.

Les joueuses de Corinne Diacre vont maintenant se rendre en Angleterre, pays hôte de la phase finale et disputeront leur premier match de la phase de groupes le 10 juillet contre l'Italie (elles affronteront ensuite la Belgique et l'Islande).

Et avant cette compétition, plusieurs joueuses de l'équipe de France ont rejeté le statut de favori, échaudées par les résultats des derniers tournois.

« On a des objectifs, il ne faut pas griller les étapes. Il ne faut pas se dire favorites, car, aujourd'hui, le foot féminin a changé. On n'arrive plus la fleur au fusil en se disant qu'on va gagner. On n'a rien gagné jusqu'à présent. On n'est pas favorites. Alors, oui, au classement FIFA, on est troisièmes. Mais, pour moi, ce n'est qu'un chiffre », a expliqué Pauline Peyraud-Magnin à nos confrères de L'Equipe Magazine.

Même son de cloche chez Sakina Karchaoui dans les colonnes de Onze Mondial : « Avant chaque compétition, nous sommes présentées comme les favorites, mais on ne gagne jamais. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'on est les grandes favorites, en tout cas, l'Euro a toujours été une compétition très compliquée. On a le groupe pour aller le plus loin possible, on va essayer de ramener le trophée en France. »