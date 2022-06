Euro 2022 - Equipe de France - Griedge Mbock : "On aimerait pleurer de joie"

La défenseure de l'équipe de France espère enfin gagner un trophée avec les Bleues après avoir systématiquement raté le coche ces dernières années.

Victime d'une rupture du talon d'Achille en 2020, Griedge Mbock (27 ans), la défenseure de l'OL a été écartée des terrains pendant 18 mois.

Après sa longue convalescence, elle est revenue au plus haut niveau et vient de réaliser le doublé Championnat-Ligue des champions.

Sélectionnée pour l'Euro 2022, qui se déroulera en Angleterre, du 6 au 31 juillet, Griedge Mbock espère enfin gagner un trophée avec l'équipe de France A, elle qui a été championne du monde des moins de 17 ans en 2012 puis vainqueur de l'Euro des moins de 19 ans en 2013.

L'article continue ci-dessous

« L'objectif, on le sait, c'est de remporter un premier trophée en équipe de France. Ca fait trop longtemps qu'on pleure et on aimerait un jour pleurer de joie. On espère pouvoir le faire dès cet été », a-t-elle ainsi confié à nos confrères de Téléfoot.